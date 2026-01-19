Помер модельєр Валентино Гаравані: усі подробиці

Валентино Гаравані помер у своїй римській резиденції в оточенні близьких у віці 93 років. Він буде похований у Римі.

Масштаб цієї втрати величезний, зазначають модні ЗМІ. Хоча Валентино пішов зі сцени ще 2008 року, залишивши свій власний бренд, який тепер став глобальною імперією, в надійних руках Алессандро Мікеле, слід, залишений Валентіно у світі італійської моди, відчувається й сьогодні, повідомляє Reuters.

Йому було 93 роки.

"Валентино Гаравані помер сьогодні у своїй римській резиденції в оточенні близьких", — ідеться в офіційному повідомленні.

Церемонія прощання відбудеться в середу і четвер, а похорон відбудеться в Римі в п'ятницю об 11:00.

Помер Валентино Гаравані — чим прославився модельєр

Валентино Гаравані, по суті, є останнім представником великої традиції італійських кутюр'є, яка з 1970-х років поступово поступилася місцем майстрам прет-а-порте і отримала нове життя лише десятиліття по тому з появою високої моди Джанні Версаче 1989 року й Armani, яка, зі свого боку, стала самостійним брендом 2005 року. Валентино був героєм двох світів: високої моди, з одного боку, і прет-а-порте, з іншого. Ця роль зробила його надпопулярною фігурою в колективній свідомості італійців.

Валентино створив навколо себе ореол краси та розкоші Фото: Соцсети

Також культовим став шикарний спосіб життя, який популяризував Валентино: фотографії з Жаклін Онассі на Капрі, замки у Франції та палаци в Римі, триста пошитих на замовлення костюмів від Caraceni, вальси з Ліз Тейлор, яхта TM Blue One, де його відвідував Андре Леон Таллі, знамениті мопси, які подорожують на особистому авто, пісня "З днем народження", виконана в Нью-Йорку Аретою Франклін, Пласідо Домінго та Бетт Мідлер.

Завдяки своїй природній стриманості Валентино Гаравані ніколи не був публічною людиною, але ніколи не боявся висловлювати свою думку і боротися за свої ідеали. Так у рік війни в Перській затоці, він створив "Сукню миру".

Трейлер фільму про Валентино

Валентино говорив, що вміє в житті тільки три речі: шити одяг, прикрашати будинки і розважати людей. Останнє вміння не тільки послужило йому добру службу в 1970-ті роки, коли він спілкувався з елітою нью-йоркського суспільства, а й назавжди підкорило серця публіки завдяки показу Donna Sotto le Stelle, на якому кутюр'є разом з іншими відомими іменами італійської моди дефілював сходами церкви Трініта-де-Монті в Римі. Цей образ досі закарбований у пам'яті щонайменше двох поколінь італійців.

Помер Валентино Гаравані — біографія модельєра

Валентино народився у Вогері, в італійській провінції Павія, 11 травня 1932 року. Мати назвала його на честь кінозірки Рудольфа Валентино. Він зацікавився модою ще в початковій школі в рідній Вогері, коли навчався у своєї тітки Рози і місцевої дизайнерки Ернестіни Сальвадео, тітки відомого художника Альдо Джорджині. Потім Валентино переїхав до Парижа.

Валентино завжди хотів створювати прекрасні сукні Фото: Соцсети

Спочатку він хотів пройти навчання у Жака Фата в Парижі, потім у Баленсіаги. Він влаштувався учнем до Жана Дессеса, де допомагав графині Жаклін де Рібес створювати ескізи суконь. Після цього він два роки пропрацював у Гі Лароша.

Він влаштувався в Римі 1959 року і відкрив будинок моди в Римі на фешенебельній вулиці Віа Кондотті за підтримки свого батька і партнера. Це було не просто ательє, а справжній "будинок високої моди". Все було дуже розкішно, і моделі прилітали з Парижа на його перший показ. Валентино прославився своїми червоними сукнями яскравого відтінку, який в індустрії моди став відомий як "червоний Валентино".

31 липня 1960 року Валентино познайомився з Джанкарло Джамметті в Римі. Джамметті став діловим і життєвим партнером Валентино протягом багатьох років.

Міжнародний дебют Валентино відбувся 1962 року у Флоренції, тодішній італійській столиці моди.

Валентино був прийнятий королевою Єлизаветою Фото: Соцсети

Якоїсь миті 1964 року Жаклін Кеннеді побачила подругу у вбранні від Валентино і стала його відданою прихильницею. Вона замовила шість його суконь від кутюр, усі чорно-білі, і носила їх протягом року жалоби після вбивства президента Джона Ф. Кеннеді.

Пізніше Валентино розробив білу сукню Valentino, яку Кеннеді одягла на весілля з грецьким магнатом Арістотелем Онассісом. 1966 року він переніс свої покази з Флоренції до Риму, де наступного року випустив колекцію повністю в білому кольорі, яка стала відома завдяки розробленому ним логотипу "V".

Валентино і його знамениті колеги-дизайнери Фото: Соцсети

Протягом 1970-х років Валентино проводив значний час у Нью-Йорку, де дружив з головним редактором Vogue Діаною Вріланд та іконою мистецтва Енді Ворголом.

Валентіно був одним з улюблених дизайнерів акторки Джоан Коллінз, зіркою серіалу "Династія" і одягав багатьох селебріті та кінозірок.

У 1998 році Валентино і його партнер Джанкарло Джамметті продали компанію приблизно за 300 мільйонів доларів США італійському конгломерату HdP, частково контрольованому покійним Джанні Аньєллі, главою Fiat.

Його останній показ високої моди відбувся в Парижі в Музеї Родена 23 січня 2008 року.

Нагадаємо, восени 2025 року помер знаменитий дизайнер Джорджіо Армані.

А на початку 2024 року в Парижі помер дизайнер Клод Монтана.