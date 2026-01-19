Умер модельер Валентино Гаравани: все подробности

Валентино Гаравани умер в своей римской резиденции в окружении близких в возрасте 93 лет. Он будет похоронен в Риме.

Масштаб этой потери огромен, отмечают модные СМИ. Хотя Валентино ушел со сцены еще в 2008 году, оставив свой собственный бренд, который теперь стал глобальной империей, в надежных руках Алессандро Микеле, след, оставленный Валентино в мире итальянской моды, ощущается и сегодня, сообщает Reuters.

Ему было 93 года.

"Валентино Гаравани скончался сегодня в своей римской резиденции в окружении близких", — сказано в официальном сообщении.

Церемония прощания состоится в среду и четверг, а похороны пройдут в Риме в пятницу в 11:00.

Умер Валентино Гаравани — чем прославился модельер

Валентино Гаравани, по сути, является последним представителем великой традиции итальянских кутюрье, которая с 1970-х годов постепенно уступила место мастерам прет-а-порте и обрела новую жизнь лишь десятилетия спустя с появлением высокой моды Джанни Версаче в 1989 году и Armani, которая, в свою очередь, стала самостоятельным брендом в 2005 году. Валентино был героем двух миров: высокой моды, с одной стороны, и прет-а-порте, с другой. Эта роль сделала его сверхпопулярной фигурой в коллективном сознании итальянцев.

Валентино создал вокруг себя ореол красоты и роскоши

Также культовым стал шикарный образ жизни, который популяризовал Валентино: фотографии с Жаклин Онасси на Капри, замки во Франции и дворцы в Риме, триста сшитых на заказ костюмов от Caraceni, вальсы с Лиз Тейлор, яхта TM Blue One, где его навещал Андре Леон Талли, знаменитые мопсы, которые путешествуют на личном авто, песня "С днем ​​рождения", исполненная в Нью-Йорке Аретой Франклин, Пласидо Доминго и Бетт Мидлер.

Благодаря своей природной сдержанности Валентино Гаравани никогда не был публичным человеком, но никогда не боялся высказывать свое мнение и бороться за свои идеалы. Так в год войны в Персидском заливе, он создал "Платье мира".

Трейлер фильма о Валентино

Валентино говорил, что умеет в жизни только три вещи: шить одежду, украшать дома и развлекать людей. Последнее умение не только сослужило ему хорошую службу в 1970-е годы, когда он общался с элитой нью-йоркского общества, но и навсегда покорило сердца публики благодаря показу Donna Sotto le Stelle – на котором кутюрье вместе с другими известными именами итальянской моды дефилировал по ступеням церкви Тринита-де-Монти в Риме. Этот образ до сих пор запечатлен в памяти как минимум двух поколений итальянцев.

Умер Валентино Гаравани — биография модельера

Валентино родился в Вогере , в итальянской провинции Павия, 11 мая 1932 года. Мать назвала его в честь кинозвезды Рудольфа Валентино. Он заинтересовался модой еще в начальной школе в родной Вогере, когда учился у своей тети Розы и местного дизайнера Эрнестины Сальвадео, тети известного художника Альдо Джорджини. Затем Валентино переехал в Париж.

Валентино всегда хотел создавать прекрасные платья

Сначала он хотел пройти обучение у Жака Фата в Париже, затем у Баленсиаги. Он устроился учеником к Жану Дессесу, где помогал графине Жаклин де Рибес создавать эскизы платьев. После этого он два года проработал у Ги Лароша.

Он обосновался в Риме в 1959 году и открыл дом моды в Риме на фешенебельной улице Виа Кондотти при поддержке своего отца и партнера. Это было не просто ателье, а настоящий "дом высокой моды". Все было очень роскошно, и модели прилетали из Парижа на его первый показ. Валентино прославился своими красными платьями яркого оттенка, который в индустрии моды стал известен как "красный Валентино".

31 июля 1960 года Валентино познакомился с Джанкарло Джамметти в Риме. Джамметти стал деловым и жизненным партнером Валентино на протяжении многих лет.

Международный дебют Валентино состоялся в 1962 году во Флоренции, тогдашней итальянской столице моды.

Валентино был принят королевой Елизаветой

В какой-то момент в 1964 году Жаклин Кеннеди увидела подругу в наряде от Валентино и стала его преданной поклонницей. Она заказала шесть его платьев от кутюр, все черно-белые, и носила их в течение года траура после убийства президента Джона Ф. Кеннеди.

Позже Валентино разработал белое платье Valentino, которое Кеннеди надела на свадьбу с греческим магнатом Аристотелем Онассисом. В 1966 году он перенес свои показы из Флоренции в Рим, где в следующем году выпустил коллекцию полностью в белом цвете, которая стала известна благодаря разработанному им логотипу "V".

Валентино и его знаменитые коллеги-дизайнеры

На протяжении 1970-х годов Валентино проводил значительное время в Нью-Йорке, где дружил с главным редактором Vogue Дианой Вриланд и иконой искусства Энди Уорхолом.

Валентино был одним из любимых дизайнеров актрисы Джоан Коллинз, звездой сериала "Династия" и одевал многих селебрити и кинозвезд.

В 1998 году Валентино и его партнер Джанкарло Джамметти продали компанию примерно за 300 миллионов долларов США итальянскому конгломерату HdP , частично контролируемому покойным Джанни Аньелли, главой Fiat.

Его последний показ высокой моды состоялся в Париже в Музее Родена 23 января 2008 года.

Напомним, осенью 2025 года умер знаменитый дизайнер Джорджио Армани.

А в начале 2024 года в Париже умер дизайнер Клод Монтана.