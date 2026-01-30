Мама Кевіна з "Сам удома": померла голлівудська акторка Кетрін О'Гара, — ЗМІ

Голлівудська акторка Кетрін О'Гара, відома за роллю матері головного героя фільму "Сам удома" Кевіна МакКалістера, померла 30 січня у віці 71 року. Повідомляється, що вона покинула цей світ у своєму будинку після хвороби.

Про смерть Кетрін О'Гари повідомляє TMZ із посиланням на два обізнаних джерела. Новину підтвердив Variety менеджер акторки.

За даними журналістів, О'Гара померла у п'ятницю у своєму будинку в Лос-Анджелесі після короткочасної хвороби.

Кетрін О'Гара з чоловіком Бо Велчем і актором Річардом Грантом Фото: Facebook

Померла Кетрін О'Гара: що відомо про акторку

Кетрін народилася та виросла в Торонто в Канаді. Вона була шостою з семи дітей у родині.

Зі своїм чоловіком, художником-постановником Бо Велчем, вона познайомилася у 1988 році, на знімальному майданчику фільму "Бітлджус". Пара побралася у 1992 році. В них народилися двоє синів: Метью та Люк.

Голлівудська кар'єра О'Гари тривала п'ятдесят років. Після культової ролі матері Кевіна МакКалістера у двох частинах фільму "Сам удома", акторка здобула нову хвилю популярності, коли зіграла багату домогосподарку Мойру Роуз у 80 епізодах серіалу "Шиттс Крік".

Відео дня

В двох частинах фільму "Сам удома" Кетрін О'Гара грала матір головного героя Фото: Facebook

Найновішою роботою О'Гари була роль у серіалі "Студія" на Apple TV+. За неї Кетрін О'Гара отримала номінацію на премію "Еммі" (першу перемогу вона здобувала ще в 1982 році за внесок у написання сценаріїв комедійного телесеріалу "SCTV Network 90", а вдруге лауреаткою "Еммі" акторка стала у 2020 році за роль у ситкомі "Шіттс-Крік").

Нагадаємо, 19 січня помер модельєр Валентино Гаравані у віці 93 років.

23 січня про те, що Френсіс Бухгольц, басист Scorpions, помер у віці 71 року, повідомила його родина.