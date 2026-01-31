Померла акторка Кетрін О'Гара: ЗМІ оприлюднили нові подробиці смерті зірки "Сам удома" (відео)

Канадсько-американська акторка Кетрін О'Гара, відома завдяки ролі мами головного героя Кевіна МакКалістера у фільмі "Сам удома", померла на 72 році життя. Низка акторів висловили свої співчуття родині знаменитості, а також згадували про неї.

За попередньою інформацією, О'Гара стало погано близько 04:48 за місцевим часом у своєму будинку в Каліфорнії, після чого була викликана швидка допомога. Про це повідомляє Daily Mail.

Журналісти отримали екзклюзивний запис переговорів парамедиків після виклику на адресу акторки. У розмовах можна почути, що серед симптомів було вказано "проблеми з диханням".

Акторку терміново доставили до найближчої лікарні та госпіталізували у важкому стані, повідомили ЗМІ в Департаменті пожежної охорони Лос-Анджелеса. За кілька годин культова акторка померла у лікарні, причина смерті наразі не розголошується.

"О 4:48 ранку ми відреагували на запит про надання медичної допомоги за цією адресою та транспортували жінку приблизно 70 років у важкому стані", — повідомив представник рятувальників для медіа.

Відео дня

Журналісти пишуть, що остання публічна поява О’Гари відбулася на церемонії вручення премії "Еммі" у вересні. Згодом 11 січня акторка мала бути присутня на церемонії "Золотий глобус" через номінацію у категорії найкраща жіноча роль другого плану в серіалі The Studio, однак жінки не було на нагородженні.

Реакція зірок на смерть Кетрін О'Гара

Головний виконавець ролі Кевіна у серії фільмів "Сам удома" Маколей Калкін емоційно відреагував на смерть "екранної мами". У своєму дописі в Instagram актор назвав акторкою "мамою" та залишив наступне повідомлення:

"Мамо. Я думав, у нас ще є час. Я хотів більшого. Хотів сидіти поруч із тобою. Я чув тебе. Але мені було ще так багато чого сказати. Я люблю тебе. Побачимось пізніше", — написав Калкін.

Допис Маколея Калкіна щодо смерті акторки Кетрін О'Гара Фото: Скриншот

Свї співчуття родині акторки висловив Педро Паскаль, який знімався разом з О’Гарою у другому сезоні серіалу HBO The Last of Us. В Instagram він назвав акторку геніально та додав, що для нього була честь "бути поруч із тобою".

"Вічно вдячний. У моєму світі стало менше світла. Цей щасливий світ, який мав тебе, зберігатиме тебе завжди. Завжди", — написав актор.

Актор Джастін Теру, який знімався разом з Кетрін О’Гарою у фільмі Beetlejuice Beetlejuice, опублікував фото її акторського крісла. На ньому було вказане ім'я померлої зірки кіно.

Крісло акторки Кетрін О'Гара пді час зйомок Фото: Instagram

"О, Кетрін. Нам тебе дуже, дуже бракуватиме", — написав голівудська зірка кіно.

Кетрін О'Гара була заміжня зі своїм чоловіком, дизайнером Бо Велчем понад 30 років. Разом у пари народилося двоє синів — 32-річний Метью та 29-річний Люк. Наразі родина та представники сім'ї покійної акторки не коментують журналістам жодних подробиць.

Нещодавно Фокус повідомляв про смерть акторки Кетрін О'Гари. Повідомляється, що вона покинула цей світ у своєму будинку після хвороби.

Раніше також стало відомо, що померла легенда французького кіно Бріжит Бардо. Актокра пішла з життя на 92-році життя, причина її смерті не була оприлюднена.