Умер Джеймс Ван Дер Бик, звезда "Бухты Доусона" и "Очень страшного кино"

Актер скончался в 48 лет после двухлетней борьбы с раком толстой кишки. У него остались жена Кимберли и шестеро детей.

Близкие актера подтвердили его смерть в трогательном посте в Instagram: "Наш любимый Джеймс Дэвид Ван Дер Бик мирно скончался сегодня утром. Он встретил свои последние дни с мужеством, верой и достоинством". Родные актера попросили о спокойствии и уединении, пишет Daily Mail.

Джеймс Ван Дер Бик два года боролся с раком

Дженнифер Гарнер, Сара Мишель Геллар, Люси Хейл, Кристи Бринкли и Румер Уиллис — все они поставили лайки в течение нескольких минут.

Джеймс Ван Дер Бик объявил, что у него рак в ноябре 2024 года.

"Нет готового сценария, как объявлять о подобных вещах, но я планировал подробно рассказать об этом журналу People в ближайшее время… чтобы привлечь внимание и рассказать свою историю на своих собственных условиях. Но этот план пришлось изменить сегодня рано утром, когда мне сообщили, что таблоид собирается опубликовать эту новость", — написал он в социальных сетях.

Відео дня

Он продолжал информировать поклонников, как проходит лечение.

Его последняя публикация в Instagram была от 25 января, где он выглядел похудевшим, но бодрым. Он поздравлял свою дочь и отца с днем ​​рождения. Одно из его последних появлений на красной дорожке состоялось на премьере сериала "Overcompensating" в Голливудском Палладиуме 14 мая 2025 года.

Джеймс Ван Дер Бик появлялся на красной дорожке в прошлом году

У актера и его жены есть дочери Оливия, 15 лет, Аннабель, 12 лет, Эмилия, 9 лет, и Гвендолин, 7 лет, а также сыновья Джошуа, 13 лет, и Джеремия, 4 года.

Джеймс Ван Дер Бик с детьми

11 февраля была создана страница на GoFundMe для сбора средств в поддержку семьи Ван Дер Бика, начальная сумма составляет 500 000 долларов. Кимберли написала в своих историях в Instagram: "Мои друзья создали эту ссылку, чтобы поддержать меня и наших детей в это трудное время. С благодарностью и разбитым сердцем".

На странице сказано: "Ваша щедрость поможет покрыть основные расходы на проживание, оплатить счета и поддержать образование детей". За час после известия о смерти звезды было собрано более 100 000 долларов.

Ван Дер Бик снимался вместе с Кэти Холмс, Джошуа Джексоном и Мишель Уильямс в полюбившемся зрителям сериале "Бухта Доусона", который выходил в течение шести сезонов. Он стал популярен после роли Доусона Лири, когда ему было всего 20 лет.

Джеймс Ван Дер Бик начал сниматься в кино в 13 лет, после того, как получил сотрясение мозга во время игры в американский футбол, из-за чего по рекомендации врача не мог играть целый год.

Трейлер сериала "Бухта Доусона"

Среди других его заметных ролей в кино — "Очень страшное кино" (2000), "Техасские рейнджеры" (2001), "Чума" (2006).

Он также появлялся в телешоу "Холм одного дерева", "Закон и порядок: Специальный корпус", "Как я встретил вашу маму", "CSI: Кибер", "Дурнушка Бетти".

Напомним, Фокус рассказывал о загадочной гибели голливудской суперзвезды Натали Вуд, в смерти которой подозревали ее мужа.

Ранее также стало известно, что умерла легенда французского кино Брижит Бардо. Актриса скончалась в 91 год.