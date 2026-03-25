Умер Олег Гусев: 56-летний актер боролся с тяжелой болезнью (фото)

Украинский актер Олег Гусев ушел из жизни в возрасте 56 лет. Церемония прощания состоялась во вторник, 24 марта, в монастыре на территории Ботанического сада.

Шоумен Вадим Мичковский, более известный как Дядя Жора, сообщил в своем Instagram о смерти коллеги, 56-летнего актера Олега Гусева. Он опубликовал совместное фото, выразив соболезнования родным и близким.

Сообщается, что актер длительное время боролся с болезнью. Близкие надеялись на выздоровление, но спасти его не удалось. Больше подробностей пока не раскрывают.

"Прощай, друг. Олег... Светлая память светлому доброму человеку. Он любил жизнь, людей, друзей и объединял их вокруг себя, дарил настроение. Твоего большого доброго сердца и позитива хватало на всех. Мы очень ждали, что ты выздоровеешь... Покойся, Олег. Царство небесное. Соболезнования родным и близким", — написал Вадим Мичковский.

Церемония прощания состоялась во вторник, 24 марта, в монастыре на территории Ботанического сада. Впоследствии актера кремировали на Байковом кладбище.

Олег Гусев родился в городе Белая Церковь. Получил образование в Белоцерковский национальный аграрный университет, впрочем свою жизнь посвятил актерской профессии. Сыграл в картинах "Носорог", "Я работаю на кладбище", "В той области небес" и "Васька Немешаев" и др.

