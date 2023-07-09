Звезда "Сватов" набросилась на коллегу по сериалу из-за слов о войне в Украине

Российская актриса также назвала украинского президента Владимира Зеленского веселым парнем и заявила, что во времена съемок сериала "все жили одной семьей".

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Российская актриса Татьяна Кравченко, сыгравшая в популярном сериале "Сваты" Валюху, в грубой форме высказалась о своей коллеге актрисе Анне Кошмал, которая осудила войну в Украине. В своем интервью она также вспомнила о президенте Украины Владимире Зеленском и сказал, что "в то время все жили одной семьей". Об этом 9 июля написали УНИАН со ссылкой на программу на российском ТВ.

"Все жили одной семьей. Пили пиво, ели раков. Тот же Зеленский. Мы встречались, когда юбилей был у "Сватов". Мы выпивали, сидели, веселый парень", — заявила Кравченко.

Актриса не подбирая слов набросилась на Анну Кошмал, сыгравшую в сериале внучку Валюхи, за ее антивоенную позицию. Она сказала, что когда-то ее коллега "была нормальным человеком, а потом что-то произошло". Кравченко не стесняясь в выражениях обозвала Кошмал "с*кой", после того как та назвала Россию страной-паразитом и призналась, что сериал "Сваты" — это не Татьяна Кравченко или Федор Добронравов (сыгравший Будько), а режиссер картины Андрей Яковлев.

"Вот эта Кошмал, я в шоке! У нее что-то произошло, была нормальным человеком. Вдруг такая ненависть. Это вообще, кошмар. Тьфу! Я думаю, что ей даже не заплатили. Ее не узнать. Для меня это сильно потрясение. С*ка ты", — сказала Кравченко.

В конце передачи актриса почти разрыдалась и сквозь слезы обратилась к своим коллегам, попросив их "не хаять свою страну и президента".

Ранее сообщалось, что российский актер Федор Добронравов явился в военный госпиталь в Самаре, чтобы проведать военнослужащих ВС РФ. Он рассказал солдатам, как проходили съемки сериала "Сваты", и о том, как когда-то он служил в Воздушно-десантных войсках.