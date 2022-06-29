Актер сериала "Сваты" поддержал российских военных, явившись в госпиталь

Речь идет о российском актере Федоре Добронравове, который в сериале исполнил роль Ивана Будько

Звезда сериала "Сваты", российский актер Федор Добронравов, ясно обозначил свою позицию во время войны с Россией. Он явился в военный госпиталь в Самаре, чтобы проведать военнослужащих ВС РФ. Об этом сообщает Телеграмм-канал Минобороны РФ.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Федор Добронравов рассказывал раненым о том, как проходили съемки сериала "Сваты", и о том, как когда-то служил в Воздушно-десантных войсках.

Он отвечал на вопросы, делал селфи и раздавал автографы.

[ + – ] Федор Добронравов в российском госпитале Фото: Скриншот

Напомним, схемки сериала "Сваты" проходили под Киевом, в селе Мощун. Населенный пункт оказался под обстрелами российских оккупантов: в селе практически не осталось ни одного целого дома. Также сильно пострадал и "киношный" дом семьи Будько в селе Горенка под Киевом – сад возле дома выгорел полностью, а в доме выбиты окна.

[ + – ] Дом из "Сватов" в селе Горенка Фото: Обозреватель

При этом Добронравов в интервью заверял, что общается со всеми своими украинскими коллегами и считает украинцев и россиян братскими народами. Его сын получил медаль "Памяти героев Родины" от Министерства обороны РФ.

Ранее Минкульт внес Добронравова в список лиц, угрожающих национальной безопасности, в 2017 году, однако уже через два года исключил его из "черного списка".

Впрочем, не один Добронравов ясно дал понять, что поддерживает политику Кремля. Российская актриса Татьяна Кравченко, которая сыграла в "Сватах" его жену, сообщила, что Украина превращается в "фашистское государство". Сама актриса родом из Донецка.

При этом съемки "Сватов", скорей всего возобновятся. Только 8 сезон будут снимать уже в РФ и, конечно, без украинских актеров. Премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.

Сериал "Сваты" снимался с 2008 года. Это проект студии "Квартал 95". Кроме семи сезонов сериала был выпущен мюзикл "Новогодние сваты", спин-офф сериала "Байки Митяя" и несколько телепрограмм.