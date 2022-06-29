Актор серіалу "Свати" підтримав російських військових, з'явившись у лікарню

Йдеться про російського актора Федора Добронравова, який у серіалі виконав роль Івана Будька

Зірка серіалу "Свати", російський актор Федір Добронравов, чітко окреслив свою позицію під час війни з Росією. Він з'явився у військовий госпіталь у Самарі, щоб відвідати військовослужбовців ЗС РФ. Про це повідомляє Телеграм-канал Міноборони РФ.

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Федір Добронравов розповідав пораненим про те, як відбувалися зйомки серіалу "Свати", та про те, як колись служив у Повітряно-десантних військах.

Він відповідав на запитання, робив селфі та роздавав автографи.

[ + – ] Федір Добронравов у російському госпіталі Фото: Скриншот

Нагадаємо, схеми серіалу "Свати" проходили під Києвом у селі Мощун. Населений пункт опинився під обстрілом російських окупантів: у селі практично не залишилося жодного цілого будинку. Також сильно постраждав і "кіношний" будинок родини Будько у селі Горенка під Києвом — садок біля будинку вигорів повністю, а в будинку вибиті вікна.

[ + – ] Будинок із "Сватів" у селі Горенка Фото: Обозреватель

Водночас Добронравов в інтерв'ю запевняв, що спілкується з усіма своїми українськими колегами та вважає українців та росіян братніми народами. Його син отримав медаль "Пам'яті героїв Батьківщини" від Міністерства оборони РФ.

Раніше Мінкульт вніс Добронравова до списку осіб, які загрожують національній безпеці, у 2017 році, проте вже за два роки виключив його з "чорного списку".

Втім, не один Добронравов чітко дав зрозуміти, що підтримує політику Кремля. Російська акторка Тетяна Кравченко, яка зіграла у "Сватах" його дружину, повідомила, що Україна перетворюється на "фашистську державу". Сама акторка родом із Донецька.

Водночас зйомки "Сватів", найімовірніше, відновляться. Лише 8 сезон зніматимуть уже в РФ і, звісно, без українських акторів. Прем'єра, ймовірно, відбудеться весною-літом 2023 року.

Серіал "Свати" знімався із 2008 року. Це проєкт студії "Квартал 95". Окрім семи сезонів серіалу, випущено мюзикл "Новорічні свати", спін-офф серіалу "Байки Мітяя" та кілька телепрограм.