"Открытый фашизм": Лукашенко отреагировал на удар беспилотника по "автобусу с детьми"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко, заявил, что беспилотник, ударивший под Брянском по автобусу якобы с детьми из Гомеля, был украинским.

Об этом политик сказал на совещании с военными во Дворце Независимости, сообщает "БелТА".

"Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник", — сказал он.

Лукашенко также ответил на предложение российской стороны принять на лечение якобы пострадавших детей, заверив, что в Беларуси есть все, чтобы предоставить им необходимую помощь.

"Все потерпевшие перевезены в Гомель, кого-то в Минск направили. Мы их должны пролечить, дети однозначно должны быть спасены. Даже тяжелобольные. Ну а остальных по домам отправить, пусть занимаются спортом. Ну если спортом. Скорее всего, кому-то хотелось и отдохнуть… в Геленджике".

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Комментируя удар по автобусу, он заявил:

"Это еще один факт, что бандитизма, и это даже не террористический факт, это открытый фашизм, когда бьют по детям, вокруг нас хватает. Южная граница — полторы тысячи километров. Вы это знаете, наши военные там стоят, пылает, как никогда. Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или нет вот этот ответ — надо!".

Александр Лукашенко также поручил запретить поездки за рубеж детских групп без госнадзора и разрешения. Кроме того, он призвал Киев "дать честный ответ и подчеркнул", что Минск все равно установит правду, а "теракт" будет расследован совместно с российской стороной.

Первая информация об атаке дрона на "автобус с детьми" появилась в сети около 12:00 17 июня. Сначала в 12:37 об этом написал губернатор Брянской области, а уже в 12:38 — российские СМИ. Россияне заявили, что в автобусе находилось 44 человека, из них 28 — дети. Пропагандистские СМИ также "выяснили", что речь идет о детях ДЮСШ № 2 города Речицы. Помимо одной погибшей, шесть человек получили ранения, у одного ребенка — тяжелое состояние, сообщили россияне со ссылкой на Министерство здравоохранения.

В Генштабе ВСУ опровергли свою причастность к удару, заявив, что не атакуют гражданские цели.

Военный обозреватель Александр Коваленко констатирует, что вся эта история выглядит "очень странно".