"Відкритий фашизм": Лукашенко відреагував на удар безпілотника по "автобусу з дітьми"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що безпілотник, який під Брянськом завдав удару по автобусу, в якому нібито перебували діти з Гомеля, був українським.

Про це політик заявив на нараді з військовими у Палаці Незалежності, повідомляє "БелТА".

"Ми не поспішаємо робити якісь висновки, але чітко констатуємо, що це безпілотник українського походження. Це український безпілотник", — сказав він.

Лукашенко також відповів на пропозицію російської сторони прийняти на лікування дітей, які нібито постраждали, запевнивши, що в Білорусі є все необхідне для надання їм необхідної допомоги.

"Усі постраждалі перевезені до Гомеля, декого направили до Мінська. Ми маємо їх пролікувати, дітей однозначно треба врятувати. Навіть тяжкохворих. Ну а решту відправити додому, нехай займаються спортом. Ну, якщо спортом. Швидше за все, комусь хотілося й відпочити… у Геленджику".

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Коментуючи напад на автобус, він заявив:

"Це ще один приклад бандитизму, і це навіть не терористичний акт, це відвертий фашизм, коли б’ють дітей — таких випадків навколо нас вистачає. Південний кордон — півтори тисячі кілометрів. Ви це знаєте, наші військові там стоять, там палає, як ніколи. Ось відповідь деяким військовим: чи треба нам захищати південний кордон у посиленому режимі, чи ні — ось ця відповідь: треба!".

Олександр Лукашенко також доручив заборонити поїздки дитячих груп за кордон без державного нагляду та дозволу. Крім того, він закликав Київ "дати чесну відповідь" і наголосив, що Мінськ все одно встановить правду, а "теракт" буде розслідувано спільно з російською стороною.

Перша інформація про атаку дрона на "автобус із дітьми" з’явилася в мережі близько 12:00 17 червня. Спочатку о 12:37 про це написав губернатор Брянської області, а вже о 12:38 — російські ЗМІ. Росіяни заявили, що в автобусі перебувало 44 особи, з них 28 — діти. Пропагандистські ЗМІ також "з’ясували", що йдеться про дітей ДЮСШ № 2 міста Речиці. Окрім однієї загиблої, шестеро людей отримали поранення, одна дитина перебуває у важкому стані, повідомили росіяни з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

У Генштабі ЗСУ спростували свою причетність до удару, заявивши, що не атакують цивільні об’єкти.

Військовий оглядач Олександр Коваленко зазначає, що вся ця історія виглядає "дуже дивно".