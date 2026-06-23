"Поки танки не заїжджають у Москву": путіністи Циганови раптом "перевзулися" після атак на Крим та міста РФ

Російська співачка Вікторія Циганова разом зі своїм чоловіком, режисером та поетом Вадимом Цигановим, які раніше поширювали пропагандистські наративи про Україну та війну, раптом змінили риторику.

Пропагандисти після українських атак на російські міста та окупований Крим раптом почали критикувати владу та армію РФ. Своє обурення Циганови днями оприлюднили у власному Telegram-каналі.

"Ми попереджали, говорили, що точка неповернення вже пройдена. Крим заблокований енергетично. Ми розуміємо, що довоювалися, докралися. Усім, що пов’язано з РЕБ, у нас керував унітаз", — заявив Вадим Циганов.

Після цього він спробував загладити свою промову і додав, що є надія на "виправлення" помилок. При цьому пропагандист попередив, що на росіян чекають "складні часи".

Проте на цьому "перевзування" Циганових не закінчилося. У наступних дописах, коментуючи новини про напружену ситуацію в окупованому Криму, путіністи скаржилися та іронізували про те, чи все ще "дійсно йде за планом".

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"Немає бензину, електрику економлять, проблеми із водопостачанням. Все ще йде за планом?", — підписали вони новину про те, що мешканців Криму просять не вмикати кондиціонери.

Скриншот допису Циганових про ситуацію в Криму Фото: Скрін

Не оминули пропагандисти увагою і новину про "атаку дрона по автобусу з білоруськими дітьми" усередині, що нібито сталася нещодавно у Брянській області. Віка Циганова поскаржилася, що Білорусь відреагувала "неналежно" на цю подію.

"На теракт проти білоруських дітей також жодної відповіді, окрім грізних заяв, не надійшло", — прокоментувала російська артистка.

А після атаки дронів на Москву, що сталася у ніч на 22 червня, Циганови взагалі обурилися через те, що мешканців столиці РФ закликали "не звертати уваги" на обстріли.

"Воєнкор Дмитро Стешин заявив, що хвилюватися варто лише тоді, коли під вікнами почне працювати самохідний міномет. Поки ворожі танки не заїжджають до Москви, мабуть, все гаразд", — прокоментували пропагандисти новину про збиття десятків дронів на околицях Москви.

Циганови обурилися реакцією влади на атаку дронів на Москву

Варто зауважити, що до цього Циганови відкрито підтримували кремлівський режим і війну в Україні, про що публічно регулярно заявляли. 2014 року вони підтримали анексію Криму Росією, а 2022-го — повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

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