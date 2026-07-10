Был доверенным лицом Путина: известный российский комик Хазанов отрекся от РФ и назвал свою настоящую родину

Российский актёр, юморист и телеведущий Геннадий Хазанов, который в своё время был доверенным лицом диктатора Владимира Путина и поддерживал аннексию Крыма, внезапно заговорил о своей новой родине.

80-летний Хазанов внезапно заявил, что его настоящий дом — это не Россия, а Израиль, где он вместе с женой Златой уже обосновался в Тель-Авиве. Об этом пишут российские СМИ, возмутившиеся заявлением юмориста.

В одном из интервью он также рассказал историю о том, как шесть лет назад российские врачи "оставили его умирать". Хотя актер не раскрыл своего диагноза, он отметил, что его спасли именно израильские медики.

"Израиль спас мне жизнь, это мой дом", — заявил Хазанов.

При этом, как отметили российские СМИ, юморист недавно продал свои четыре московские квартиры и подмосковный особняк за более чем 700 миллионов рублей.

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Что Хазанов говорит о войне в Украине

В марте 2014 года Геннадий Хазанов поддержал позицию Владимира Путина в отношении российской агрессии в Крыму, поставив свою подпись среди других деятелей российской культуры под коллективным обращением "Деятели культуры России — в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму".

До этого, в 2012 году, Хазанов был доверенным лицом Путина на выборах, когда тот переизбирался на третий срок.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину актер попал в немилость пропагандистов и чиновников Кремля, когда записал видеоролик с осуждением войны. Однако при этом Хазанов не уточнил, чью сторону он поддерживает, и не стал критиковать российскую агрессию.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, ранее в Киеве выставили на продажу квартиру российского пропагандиста Лебедева.