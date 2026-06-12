ФГИУ продает конфискованную в Киеве квартиру пропагандиста Лебедева с видом на Золотые ворота: как она выглядит (фото)

Конфискованную квартиру российского дизайнера-пропагандиста Артемия Лебедева в центре Киева продадут с молотка на аукционе в Украине. Элитное жилье площадью более 138 квадратных метров расположено в историческом здании на Ярославовом Валу.

Стартовая стоимость жилья составляет 10 583 400 гривен, а сам аукцион состоится 30 июня. Об этом сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Также в ведомстве показали, как выглядит квартира. Здесь буквально остановилось время: повсюду большой слой пыли и брошенные вещи. Однако книги, декор и мелочи в быту демонстрируют предпочтения владельца, который сейчас поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину и призывает к захвату украинских городов.

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Стоит отметить, что у пропагандиста Лебедева в Киеве было в общей сложности две квартиры. Другая имела площадь 193 квадратных метра и располагалась на улице Саксаганского. Первое жилье было оформлено на самого Лебедева, второе — на его товарища-программиста за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

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Высший антикоррупционный суд конфисковал обе квартиры ещё в июле 2023 года. И сейчас одна из них будет выставлена на аукцион.

"Каждая гривна от реализации таких активов направляется в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России против Украины", — отметили в ФГИУ.

Что Лебедев говорит о войне в Украине

Этот пропагандист ранее прославился рядом громких антиукраинских заявлений. В интервью российскому журналисту Юрию Дудю он рассказывал, что является пацифистом и выступает за мир, однако в то же время заявлял, что очень хочет летать "Аэрофлотом" в украинскую Одессу, которую захватили бы российские солдаты. Тогда он также говорил, что воевать должны "профессиональные военные", а не его собственные дети.

Напомним, ранее российские СМИ писали о том, как бывший игрок сборной Украины отправился в оккупированный Луганск и встретился с "главарем".

В апреле в сети также появились фотографии конфискованного дома певицы-путинистки Таисии Повалий.