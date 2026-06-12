ФДМУ продає конфісковану у Києві квартиру пропагандиста Лебедєва з видом на Золоті ворота: як вона виглядає (фото)

Конфісковану квартиру російського дизайнера-пропагандиста Артемія Лебедєва в центрі Києва продадуть з молотка на аукціоні в Україні. Елітне житло площею понад 138 квадратних метрів розташоване в історичному будинку на Ярославовому Валу.

Стартова вартість житла складає 10 583 400 гривень, а сам аукціон відбудеться 30 червня. Про це розповіли у Фонді державного майна України.

Також у відомстві показали, який вигляд має квартира. Тут буквально зупинився час: повсюди великий шар пилу та покинуті речі. Однак книги, декор та дрібниці у побуті демонструють уподобання власника, який зараз підтримує повномасштабне вторгнення РФ до України і закликає до захоплення українських міст.

Знайдені фігурки у квартирі пропагандиста Лебедєва Російські книги у квартирі Артемія Лебедєва у Києві Квартира російського пропагандиста Лебедєва у Києві У квартирі Лебедєва багато старовини

Варто зауважити, що у пропагандиста Лебедєва загалом було дві квартири у Києві. Інша сягала площею 193 квадратних метри і розташовувалася на вулиці Саксаганського. Перше житло було оформлене на самого Лебедєва, друге — на його товариша-програміста за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

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Вищий антикорупційний суд конфіскував обидві квартири ще у липні 2023 року. І зараз одна з них піде на продаж з-під молотка.

"Кожна гривня від реалізації таких активів спрямовується до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України", — зауважили у ФДМУ.

Що Лебедєв каже про війну в Україні

Пропагандист раніше прославився низкою гучних антиукраїнських заяв. В інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю він розповідав, що є пацифістом і виступає за мир, однак водночас заявляв, що дуже хоче літати "Аерофлотом" до української Одеси, яку б захопили російські солдати. Тоді він також казав, що воювати мають "професійні військові", а не його власні діти.

Нагадаємо, раніше росЗМІ писали, як колишній гравець збірної України поїхав в окупований Луганськ і зустрівся з "ватажком".

У квітні також у мережі показали, як виглядає конфіскований будинок співачки-путіністки Таїсії Повалій.