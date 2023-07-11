Перебуває під санкціями: ВАКС конфіскував майно російського дизайнера Лебедєва

Суд стягнув дві квартири в центрі Києва площею 193 і 138 квадратних метрів.

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Вищий антикорупційний суд розглянув позов, поданий Міністерством юстиції, і ухвалив рішення про стягнення активів у Києві у дизайнера і російського пропагандиста Артемія Лебедєва. Про це повідомляє директор Департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

Суд стягнув на користь держави дві квартири в центрі Києва: одну площею 138 квадратних метрів на Ярославовому Валу та іншу площею 193 квадратних метрів на вулиці Саксаганського.

Відомо, що перша квартира належить безпосередньо Артемію Лебедєву, тоді як другу квартиру він переписав на ім'я свого друга-програміста за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.

Чим відомий Артемій Лебедєв

Артемій Лебедєв потрапив під санкції України в січні 2022 року через його відкрите поширення антиукраїнської пропаганди та відвідування окупованих територій. У липні того ж року він відвідав територію окупованого заводу "Азовсталь" і зробив селфі на даху окупованої Запорізької атомної електростанції.

Нагадаємо, у березні 2017 року СБУ заборонила в'їзд на територію України російському дизайнеру і блогеру Артемію Лебедєву. Свого часу він назвав "ідеальною" операцію РФ з окупації Криму.

27 січня 2022 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування персональних санкцій до Артемія Лебедєва через його українофобські погляди та відвідування Криму й ОРДЛО.