У Держкомтелерадіо озвучили причину, чому РНБО ввела санкції проти Лебедєва

Дизайнер та власник видавництва Артемій Лебедєв, стверджують в комітеті, є переконаним українофобом, який послідовно підтримує агресію Росії проти України.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування персональних санкцій до громадянина Росії, відомого дизайнера і блогера Артемія Лебедєва через його українофобські погляди та відвідування Криму і ОРДЛО. Про це повідомляє Державний комітет телебачення та радіомовлення України.

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Зазначається, що санкції були накладені за ініціативою Держкомтелерадіо. Як розповіли у відомстві, до Держкомтелерадіо надійшло 34 заяви про видачу дозволів на ввезення на митну території України видань російського видавця ТОВ "Студія Артемія Лебедєва".

В Держкомтелерадіо пояснюють, що, як відомо з відкритих джерел, генеральний директор та власник цього видавництва Артемій Лебедєв є переконаним українофобом, який послідовно підтримує агресію Росії проти України.

З 2014 року Лебедєв розповсюджує російські фейки про війну на Донбасі, публічно схвалює анексію Криму, та не поважає територіальну цілісність України.

У відомстві нагадують, що у квітні 2016 року Лебедєв без відповідного дозволу української Державної прикордонної служби відвідував окуповані Росією території Луганської та Донецької областей, після чого потрапив до бази "Миротворця" як особа, підозрювана у скоєнні злочинів проти громадської безпеки.

У 2017 році він побував також і в Криму, тож СБУ заборонила йому в’їзд в Україну терміном на 5 років.

В зв’язку з цим видачу дозволів на ввезення видавничої продукції, виготовленої за участі Лебедєва, Держкомтелерадіо вважав неприпустимим, тому попрохав Міністерство культури та інформаційної політики України порушити перед РНБО питання щодо застосування до росіянина персональних санкцій.

Артемій Лебедь — відомий дизайнер, арт-директор "Студії Артемія Лебедя", бізнесмен, популярний блогер в "ЖЖ".

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський підписав указ РНБО від 30 грудня 2021 року про запровадження санкції проти низки громадян Росії, в тому числі Лебедєва, ще 22 січня.

Згідно з рішенням РНБО, у Лебєдєва блокуються активи та фінансові операції на території України терміном на п'ять років.