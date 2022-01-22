Дизайнер Лебедєв та 24 компанії: Зеленський підписав указ про нові санкції проти РФ

Нові обмеження торкнулися десятків кримських "міністрів" та "суддів", а також російських та зарубіжних компаній.

Увечері 21 січня президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази про запровадження санкцій проти 24 організацій та 50 росіян. Документи опубліковані на офіційному президентському сайті.

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Своїми указами Володимир Зеленський набув чинності рішення РНБО, прийняте ще 30 грудня 2021 року. Санкції проти фізосіб передбачають блокування активів, заборону приватизації, оренди держмайна та виведення капіталів за межі України строком на п'ять років. До списку потрапили російський дизайнер Артемій Лебедєв, постійний голова президента Росії на Північному Кавказі Юрій Чайка, у минулому генеральний прокурор РФ, 37 так званих суддів Верховного, арбітражного, апеляційного, військових, районних та міських судів у Криму, а також 18 високопоставлених суддів, що працюють безпосередньо в РФ

Крім того, санкції запровадили проти чиновників, які представляють російську владу у Криму:

Олексій Дмитрієв — "заступник Міністра внутрішніх справ у Республіці Крим — начальник поліції";

Павло Гіщенко — "начальник Управління МВС Російської Федерації у м. Севастополі";

Володимир Терентьєв — "виконувач обов'язків керівника Головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації у Республіці Крим та м. Севастополі";

Юрій Редькін — "заступник керівника Головного слідчого управління Російської Федерації по Республіці Крим та м. Севастополя";

Марк Великодворський — "прокурор м. Севастополя";

Олексій Найда — "військовий прокурор Чорноморського флоту";

Леонід Михайлюк — "начальник Управління Федеральної служби безпеки Російської Федерації у Республіці Крим та м. Севастополі";

Дмитро Черняєв — "міністр житлово-комунального господарства Республіки Крим";

Ольга Торубарова — "міністр спорту Республіки Крим";

Михайло Храмов — "міністр будівництва та архітектури Республіки Крим";

Євген Рукавишніков — "міністр палива та енергетики Республіки Крим";

Сергій Карпов — "міністр транспорту Республіки Крим".

Обмеження щодо юридичних осіб передбачають тимчасове блокування активів, перешкоджання виведення коштів з України, зупинення виконання будь-яких фінансових чи економічних зобов'язань. Вони торкнуться як російських, а й іноземних компаній. Зокрема, австрійського архітектурного бюро COOP HIMMELB(L)AU, яке окупанти найняли для будівництва театру у Севастополі, а також шістьох громадян Австрії, які володіють чи керують організацією.

Санкції діятимуть також щодо кіпрської компанії BISCONE LIMITED, яка є міноритарним акціонером (5,9%) підприємства "Українські енергетичні машини" (у минулому — "Турбоатом"). Як пише сайт "УНН", минулого року АТ звинуватило закордонну компанію у створенні загрози для його роботи та існування.

Раніше Володимир Зеленський закликав США та ЄС ввести санкції проти РФ, не чекаючи на вторгнення в Україну. На його думку, слід зупинити росіян до ескалації конфлікту та захоплення українських територій.

Нещодавно США запровадили фінансові санкції проти чотирьох українців : Тараса Козака, Володимира Олійника, Володимира Сівковича та Олега Волошина. Обмеження покликані чинити тиск на Росію та запобігти вторгненню в Україну.