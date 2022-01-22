Дизайнер Лебедев и 24 компании: Зеленский подписал указ о новых санкциях против РФ

Новые ограничения коснулись десятков крымских "министров" и "судей", а также российских и зарубежных компаний.

Вечером 21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа о введении санкций против 24 организаций и 50 россиян. Документы опубликованы на официальном президентском сайте.

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Своими указами Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, принятое еще 30 декабря 2021 года. Санкции против физлиц предусматривают блокирование активов, запрет на приватизацию, аренду госимущества и вывод капиталов за пределы Украины сроком на пять лет. В список попали российский дизайнер Артемий Лебедев, постоянный председатель президента России на Северном Кавказе Юрий Чайка, в прошлом генеральный прокурор РФ, 37 так называемых "судей" Верховного, арбитражного, апелляционного, военных, районных и городских судов в Крыму, а также 18 высокопоставленных судей, работающих непосредственно в РФ.

Кроме того, санкции ввели против чиновников, которые представляют российскую власть в Крыму:

Алексей Дмитриев — "заместитель Министра внутренних дел по Республике Крым – начальник полиции";

Павел Гищенко — "начальник Управления МВД Российской Федерации по г. Севастополю";

Владимир Терентьев — "исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю";

Юрий Редькин — "заместитель руководителя Главного следственного управления Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополя";

Марк Большедворский — "прокурор г. Севастополя";

Алексей Найда — "военный прокурор Черноморского флота";

Леонид Михайлюк — "начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и г. Севастополю";

Дмитрий Черняев — "министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым";

Ольга Торубарова — "министр спорта Республики Крым";

Михаил Храмов — "министр строительства и архитектуры Республики Крым";

Евгений Рукавишников — "министр топлива и энергетики Республики Крым";

Сергей Карпов — "министр транспорта Республики Крым".

Ограничения относительно юридических лиц предусматривают временную блокировку активов, препятствование вывода средств из Украин, остановка исполнения любых финансовых или экономических обязательств. Они коснутся не только российских, но и иностранных компаний. В частности, австрийского архитектурного бюро COOP HIMMELB(L)AU, которое оккупанты наняли для строительства театра в Севастополе, а также шестерых граждан Австрии, которые руководят или управляют оргаизацией.

Санкции будут действовать также в отношении кипрской компании BISCONE LIMITED, которая является миноритарным акционером (5,9%) предприятия "Украинские энергетические машины" (в прошлом — "Турбоатом"). Как пишет сайт "УНН", в прошлом году АО обвинило зарубежную компанию в создании угрозы для его работы и существования.

Ранее Владимир Зеленский призвал США и ЕС ввести санкции против РФ, не дожидаясь вторжения в Украину. По его мнению, нужно остановить россиян до эскалации конфликта и захвата украинских территорий.

Недавно США ввели финансовые санкции против четырех украинцев: Тараса Козака, Владимира Олейника, Владимира Сивковича и Олега Волошина. Ограничения призваны оказать давление на Россию и предотвратить вторжение в Украину.