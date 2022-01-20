США ввели персональные финансовые санкции против четырех украинцев: что о них известно

Новые ограничительные меры должны помочь оказать дипломатическое давление на Россию и "отговорить ее от вторжения" в Украину.

США ввели персональные санкции против четырех украинских политиков. Под ограничения попали Тарас Козак, Владимир Олейник, Владимир Сивкович и Олег Волошин. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

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О намерениях Вашингтона ограничить деятельность "пророссийских сепаратистов в Украине" 18 января сообщила американская газета The Wall Street Journal. По информации издания, санкции будут носить финансовый характер и в первую очередь подразумевают заморозку активов.

Ограничения ввели в рамках указа президента США Джо Байдена от апреля 2021 года, направленного против лиц, причастных к "внешней российской агрессии". Как уточняют источники газеты, новые меры должны помочь оказать дипломатическое давление на Россию и "отговорить ее от вторжения" в Украину.

Кто эти люди?

[ + – ] Тарас Козак Фото: liga.net

Тарас Козак — украинский медиамагнат, народный депутат 8-го и 9-го созывов. Владелец подсанкционных телеканалов NewsOne, ZIK и 112. Близкий соратник Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

В 2014-м году избран народным депутатом от "Оппозиционного блока". За 2019 год Козак задекларировал 237 млн грн прибыли от кипрской компании, в том же году профинансировал партию ОПЗЖ на 1,6 млн грн. Был избран народным депутатом 9-го созыва от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" номером 10 в списке как член партии. Член одноименной фракции и Комитета по финансам, налоговой и таможенной политики.

[ + – ] Владимир Олейник

Владимир Олейник — народный депутат Украины 5-го, 6-го и 7-го созывов Верховной Рады. В 7-м созыве — член фракции "Партии регионов", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Бывший мэр города Черкассы. По состоянию на декабрь 2015 года скрывался в Москве.

24 января 2014, во время протестных акций в Украине против внешней и внутренней политики "Партии регионов", стало известно о запрете въезда Владимиру Олейнику в США. Этот шаг стал ответом Вашингтона на применение силы в отношении демонстрантов со стороны тогдашней власти.

В августе 2015 он вместе с другими представителями команды Януковича основал в Москве "Комитет спасения Украины". 20 августа 2015 года Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатический паспорт Владимира Олейника. Согласно сообщению МИДа, он лишился паспорта, так как "утратил основания для пользования дипломатическим паспортом и не вернул в ведомство паспортный документ в предусмотренным законодательством срок".

[ + – ] Владимир Сивкович

Владимир Сивкович — народный депутат 4-го, 5-го и 6-го созывов Верховной Рады. Вице-премьер, ответственный за силовой блок в первом правительстве Николая Азарова с 11 марта по 13 октября 2010 года. Заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины с октября 2010 по декабрь 2013. Сивкович — противник вступления Украины в НАТО, обвинял Секретариат третьего президента Украины Виктора Ющенко в том, что тот "гробит" СБУ, выступал за ограничение "неоправданно растущих" полномочий аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

[ + – ] Олег Волошин

Олег Волошин в 2010-2013 был директором департамента информации МИД Украины. В декабре 2019 Волошин оказался среди нардепов от "Оппозиционной платформы — За жизнь", которые коллективно просили предоставить им государственную охрану за бюджетный счет. Они объясняли это тем, что в СМИ были распространены сведения о якобы противоправных действиях Службы безопасности Украины, которые "спланировали и совершают незаконные оперативно следственные действия" в отношении депутатов.

Ранее Фокус сообщал, что республиканцы в сенате США хотят ввести санкции против любовницы Путина, его семьи и состояния. Под ограничения до возможного российского вторжения в Украину может попасть не только Алина Кабаева, но также все правительство РФ, олигархи и десятки российских чиновников.