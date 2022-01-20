США запровадили персональні фінансові санкції проти чотирьох українців: що про них відомо

Нові обмежувальні заходи мають допомогти здійснити дипломатичний тиск на Росію та "відмовити її від вторгнення" в Україну.

США запровадили персональні санкції проти чотирьох українських політиків. Під обмеження потрапили Тарас Козак, Володимир Олійник, Володимир Сівкович та Олег Волошин. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

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Про наміри Вашингтона обмежити діяльність "проросійських сепаратистів в Україні" 18 січня повідомила американська газета The Wall Street Journal. За інформацією видання, санкції носитимуть фінансовий характер і насамперед передбачають заморожування активів.

Обмеження запровадили у межах указу президента США Джо Байдена від квітня 2021 року, спрямованого проти осіб, причетних до зовнішньої російської агресії. Як уточнюють джерела газети, нові заходи мають допомогти вчинити дипломатичний тиск на Росію та "відмовити її від вторгнення" в Україну.

Хто ці люди?

[ + – ] Тарас Козак Фото: liga.net

Тарас Козак — український медіамагнат, народний депутат 8-го та 9-го скликань. Власник підсанкційних телеканалів NewsOne, ZIK та 112. Близький соратник Віктора Медведчука, кума президента РФ Володимира Путіна.

У 2014 році обраний народним депутатом від "Опозиційного блоку". За 2019 рік Козак задекларував 237 млн. грн. прибутку від кіпрської компанії, того ж року профінансував партію ОПЗЖ на 1,6 млн. грн. Був обраний народним депутатом 9-го скликання від партії "Опозиційна платформа — За життя" номером 10 у списку як член партії. Член однойменної фракції та Комітету з фінансів, податкової та митної політики.

[ + – ] Володимир Олійник

Володимир Олійник — народний депутат України 5-го, 6-го та 7-го скликань Верховної Ради. У 7-му скликанні — член фракції "Партії регіонів", заступник голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Колишній міський голова міста Черкаси. Станом на грудень 2015 року переховувався у Москві.

24 січня 2014 року, під час протестних акцій в Україні проти зовнішньої та внутрішньої політики "Партії регіонів", стало відомо про заборону в'їзду Володимиру Олійнику до США. Цей крок став відповіддю Вашингтона на застосування сили до демонстрантів з боку тодішньої влади.

У серпні 2015 року він разом з іншими представниками команди Януковича заснував у Москві "Комітет порятунку України". 20 серпня 2015 року Міністерство закордонних справ України анулювало дипломатичний паспорт Володимира Олійника. Згідно з повідомленням МЗС, він втратив паспорт, оскільки "втратив підстави для користування дипломатичним паспортом і не повернув до відомства паспортний документ у передбачений законодавством термін".

[ + – ] Володимир Сівкович

Володимир Сівкович — народний депутат 4-го, 5-го та 6-го скликань Верховної Ради. Віцепрем'єр, відповідальний за силовий блок у першому уряді Миколи Азарова з 11 березня до 13 жовтня 2010 року. Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України з жовтня 2010 по грудень 2013 року. Сівкович — противник вступу України до НАТО, звинувачував Секретаріат третього президента України Віктора Ющенка в тому, що той "гробить" СБУ, виступав за обмеження "невпинного росту" повноважень апарату Ради національної безпеки та оборони України.

[ + – ] Олег Волошин

Олег Волошин у 2010-2013 рр. був директором департаменту інформації МЗС України. У грудні 2019 року Волошин опинився серед нардепів від "Опозиційної платформи — За життя", які колективно просили надати їм державну охорону за бюджетний рахунок. Вони пояснювали це тим, що у ЗМІ були поширені відомості про нібито протиправні дії Служби безпеки України, які "спланували та здійснюють незаконні оперативно слідчі дії" щодо депутатів.

Раніше Фокус повідомляв, що республіканці в сенаті США хочуть ввести санкції проти коханки Путіна, його родини та статків. Під обмеження до можливого російського вторгнення в Україну може потрапити не лише Аліна Кабаєва, а й увесь уряд РФ, олігархи та десятки російських чиновників.