В Госкомтелерадио озвучили причину, почему СНБО ввел санкции против Лебедева

Дизайнер и владелец издательства Артемий Лебедев, утверждают в комитете, является убежденным украинофобом, последовательно поддерживающим агрессию России против Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных санкций к гражданину России, известному дизайнеру и блоггеру Артемию Лебедеву из-за его украинофобских взглядов и посещений Крыма и ОРДЛО. Об этом сообщает Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

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Отмечается, что санкции были наложены по инициативе Госкомтелерадио. Как рассказали в ведомстве, в Госкомтелерадио поступило 34 заявления о выдаче разрешений на ввоз на таможенную территорию Украины изданий российского издателя ООО "Студия Артемия Лебедева".

В Госкомтелерадио объясняют, что, как известно из открытых источников, генеральный директор и владелец этого издательства Артемий Лебедев является убежденным украинофобом, последовательно поддерживающим агрессию России против Украины.

С 2014 года Лебедев распространяет российские фейки о войне на Донбассе, публично одобряет аннексию Крыма и не уважает территориальную целостность Украины.

В ведомстве напоминают, что в апреле 2016 года Лебедев без соответствующего разрешения украинской Государственной пограничной службы посещал оккупированные Россией территории Луганской и Донецкой областей, после чего попал в базу "Миротворца" как лицо, подозреваемое в совершении преступлений против общественной безопасности.

В 2017 году он побывал также и в Крыму, поэтому СБУ запретила ему въезд в Украину сроком на 5 лет.

В связи с этим выдачу разрешений на ввоз издательской продукции, изготовленной с участием Лебедева, Госкомтелерадио посчитал недопустимым, поэтому попросил Министерство культуры и информационной политики Украины поднять перед СНБО вопрос о применении к россиянину персональных санкций.

Артемий Лебедь – известный дизайнер, арт-директор "Студии Артемия Лебедя", бизнесмен, популярный блоггер в "ЖЖ".

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ СНБО от 30 декабря 2021 года о введении санкции против ряда граждан России, в том числе Лебедева, еще 22 января.

Согласно решению СНБО, у Лебедева блокируются активы и финансовые операции на территории Украины сроком на пять лет.