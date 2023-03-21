Знімав для пропагандистів репортаж на ЗАЕС: СБУ виписала підозру Артемію Лебедєву (фото)

Разом із відомим блогером підозру також отримав фейковий "голова" Запорізької атомної електростанції Юрій Чернічук і колишній заступник начальника загону воєнізованої охорони об'єкта.

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Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському блогеру, а також призначеному окупантами "голові" Запорізької АЕС і заступнику начальника загону воєнізованої охорони станції. Про це у вівторок, 21 березня, повідомили в пресцентрі СБУ.

За виправдання російської агресії 48-річний російський блогер і дизайнер Артемій Лебедєв отримав підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу. Слідство зафіксувало, що росіянин у червні 2022 року незаконно проник на території ЗАЕС, де зняв матеріал на замовлення для пропагандистських кремлівських ресурсів із захоплення української електростанції.

Крім того, про підозру повідомили фейковому начальнику Запорізької АЕС Юрія Чернічуку, якого окупанти призначили на посаду "керівника" захопленої атомної електростанції. Його підозрюють у пособництві державі-агресору, цей злочин передбачено ч.1 ст.111-2 Кримінального кодексу.

"Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому". На цій "посаді" він змушує українських атомників підписувати контракти з псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистем", — ідеться в пресрелізі СБУ.

Також встановлено, що Чернічук неодноразово виступав на російських пропагандистських телеканалах, де він заперечував факти російського обстрілу української АЕС.

Окрім того, слідчі СБУ викрили колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Встановлено, що він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей свого підрозділу. Йому оголосили про підозру відразу за двома частинами: ч.1 ст.111-2 і ч.3 ст.436-2 КК.

Що робив Артемій Лебедєв на Запорізькій АЕС

12 липня 2022 року росіянин Артемій Лебедєв повідомив на своїй Instagram-сторінці, що він приїхав до окупованого міста Енергодар і побував на Запорізькій атомній електростанції.

На своїй сторінці в інстаграмі він опублікував фото на даху 6-го енергоблоку Запорізької АЕС. У підписі до знімків Лебедєв наголосив, що перебуває на території України, хоча йому заборонили в'їзд у країну до 2027 року.

Фото: Instagram

"Я люблю подорожувати й люблю відвідувати рідкісні та цікаві місця. Є в мене ще одна слабкість — люблю насрати на авторитет. Тут прямо суперкомбо — потрапити на атомну електростанцію (це завжди непросто) на території України, куди особистим указом Зеленського мені в'їзд заборонено із січня цього року ще на п'ять років. Із таких маленьких радощів і має складатися повноцінне життя", — написав російський блогер.

Нагадаємо, у березні 2017 року СБУ заборонила в'їзд на територію України російському дизайнеру та блогеру Артемію Лебедєву. Свого часу він назвав "ідеальною" операцію РФ із окупації Криму.

27 січня 2022 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування персональних санкцій щодо Артемія Лебедєва через його українофобські погляди й відвідини Криму та ОРДЛО.