Снимал для пропагандистов репортаж на ЗАЭС: СБУ выписала подозрение Артемию Лебедеву (фото)

Вместе с известным блогером подозрение также получил фейковый "глава" Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук и бывший замначальника отряда военизированной охраны объекта.

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Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении российскому блогеру, а также назначенному оккупантами "главе" Запорожской АЭС и заместителю начальника отряда военизированной охраны станции. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-центр СБУ.

Так, за оправдывание российской агрессии 48-летний российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев получил подозрение по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса. Следствие зафиксировало, что россиянин в июне 2022 года незаконно проник на территории ЗАЭС, где снял заказной материал для пропагандистских кремлевских ресурсов по захвату украинской электростанции.

Кроме того, о подозрении сообщили фейковому начальнику Запорожской АЭС Юрию Черничуку, которого оккупанты назначили на должность "руководителя" захваченной атомной электростанции. Его подозревают в пособничестве государству-агрессору, данное преступление предусмотрено ч.1 ст.111-2 Уголовного кодекса.

"После захвата Запорожской атомной электростанции Черничук согласился возглавить созданную на ее базе "эксплуатирующую организацию АЭС", которая фактически подчиняется "Росатому". На этой "должности" он заставляет украинских атомщиков подписывать контракты с псевдоучреждением, а также способствует подключению электростанции к энергосистеме РФ", — говорится в пресс-релизе СБУ.

Также установлено, что Черничук неоднократно выступал на российских пропагандистских телеканалах, где он отрицал факты российских обстрелов украинской АЭС.

Кроме того, следователи СБУ разоблачили бывшего заместителя начальника отряда ведомственной военизированной охраны Запорожской АЭС. Установлено, что он причастен к передаче оккупантам материальных ценностей своего подразделения. Ему объявили о подозрении сразу по двум частям: ч.1 ст.111-2 и ч.3 ст.436-2 УК.

Что делал Артемий Лебедев на Запорожской АЭС

12 июля 2022 года россиянин Артемий Лебедев сообщил на своей Instagram-старнице, что он приехал в оккупированный город Энергодар и побывал на Запорожской атомной электростанции.

На своей странице в инстаграм он опубликовал фото, сделанное на крыше 6-го энергоблока Запорожской АЭС. В подписи к снимкам Лебедев подчеркнул, что находится на территории Украины, хотя ему запретили въезд в страну до 2027 года.

Фото: Instagram

"Я люблю путешествовать и люблю посещать редкие и интересные места. Есть у меня еще одна слабость – люблю насрать на авторитет. Здесь прямо супер-комбо – попасть на атомную электростанцию (это всегда непросто) на территории Украины, куда личным указом Зеленского мне въезд запрещен с января этого года еще на пять лет. Из таких маленьких радостей и должна складываться полноценная жизнь", – написал российский блогер.

Напомним, в марте 2017 года СБУ запретила въезд на территорию Украины российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву. В свое время он назвал "идеальной" операцию РФ по оккупации Крыма.

27 января 2022 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных санкций к Артемию Лебедеву из-за его украинофобских взглядов и посещений Крыма и ОРДЛО.