Колишній півзахисник збірної України Олександр Горшков зганьбився поїздкою в окупований Росією Луганськ, де він взяв участь у пропагандистських заходах.

Горшков зокрема зустрівся з так званим главою невизнаної "ЛНР" Леонідом Пасічником і долучився до пропагандистської акції. Про це пише видання "Чемпіон" з посиланням на дані росЗМІ.

В ході свого візиту до окупованого Луганська спортсмен пообіцяв провести футбольний майстер-клас, а також взяти участь в організації товариського матчу.

Що відомо про кар'єру Горшкова

Олександр Горшков — уродженець Луганської області. За час побудови кар'єри в українському футболі грав за низку команд, зокрема київський СКА, вінницьку "Ниву" і "Чорноморець".

1994 року футболіст поїхав жити у РФ. Там він продовжував кар'єру, граючи за клуби "Жемчужина", "Зеніт" та "Сатурн". Через кілька років Горшков навіть зіграв два товариські матчі за російську збірну.

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Після цього його запросили до збірної України. У складі збірної він провів загалом 4 матчі у відборі на "Євро-2004". Під час матчів Горшков відзначився двома голами у ворота Вірменії та Іспанії.

Варто зауважити, що колишній гравець української збірної ще з 2018 року перебуває у базі "Миротворця". Туди футболіста було занесено після того, як його спіймали на порушенні кордону під час поїздки в окупований Крим. Також Горшков відзначився участю у різноманітних пропагандистських російських акціях та у спробах легалізувати анексію українського Криму.

Нагадаємо, 6 червня у соцмережах показали, як грузинські вболівальники під час матчу зарядили відомий хіт про Путіна.

Також "Суспільне" повідомляло, як українських параармреслерів оштрафували на змаганнях у Будапешті через те, що відмовилися стояти на п'єдесталі під російський гімн.