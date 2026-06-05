Відмовилися стояти на п'єдесталі під гімн РФ: українських параармреслерів оштрафували на змаганнях у Будапешті

Український майстер спорту міжнародного класу з параармреслінгу Дмитро Луцишин та його колега покинули п'єдестал під час виконання російського гімну на змаганнях у Будапешті, за що отримали штрафи.

Обидвох українців оштрафували на 250 євро з кожного. Про це Дмитро Луцишин розповів "Суспільному".

За його словами, інцидент стався під час міжнародних змагань з параармреслінгу, що відбувалися у травні. Луцишин зайняв третє місце, а його колега — друге. Проте під час нагородження українці не змогли стояти на п'єдесталі поруч з представником країни-агресорки.

"Ми з колегою порадилися з тренером і вирішили залишити подіум. Неприпустимо було слухати гімн країни-агресора", — зазначив спортсмен.

Після того, як це сталося, до українця підійшов представник допінг-контролю, який запитав, чому той покинув п'єдестал. У Дмитра це викликало шок.

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"Я був просто в шоці в перші хвилини. Мене ще потім взяли на допінг-контроль, і допінг-офіцер запитав, навіщо я покинув подіум нагородження", — поділився спорстмен, який у відповідь сказав про те, що в Україні триває війна і РФ продовжує запускати ракети.

Російські "колеги" під час змагань поводилися нахабно. Вони намагалися навіть провокувати українців, пригадав Луцишин.

"Росіяни освистували і негативно ставилися, провокували, підходили, за руку тягнули вітатися, але ми старалися ігнорувати", — зазначив спортсмен.

Батько Дмитра Луцишина — ветеран війни

Українець також розповів журналістам, що його тато брав участь у бойових діях 2022 року на Авдіївському напрямку, служив у складі 110 механізованої бригади. Батьки спортсмена були у шоці, коли почули, що сина разом з колегою оштрафували на змаганнях за небажання стояти під гімн РФ.

"Вони були в шоці від того, що тут нас обстрілюють, ми відстоюємо свою громадянську позицію, а нас штрафують за це", — пояснив Луцишин.

Нагадаємо, наприкінці травня українська гімнастка Софія Країнська закрила очі та вуха під час гімну РФ, влаштувавши демарш на п'єдесталі Євро-2026.

Також у травні українку Олександру Олійникову змусили прибрати символіку підрозділу Сил оборони на Ролан Гарросі 2026.