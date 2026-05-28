"Хочу, щоб ви усі знали": українку змусили прибрати символіку підрозділу Сил оборони на Ролан Гарросі-2026

Жіноча тенісна асоціація (WTA) змусила українську спортсменку Олександру Олійникову зняти патч під час виступу на цьогорічному Ролан Гарросі. Цю символіку вона отримала від побратимів свого батька, який захищає Україну.

WTA змусила прибрати патч і заборонила українці виступати на матчі з цим елементом на своєму екіпіруванні. При цьому організатори змагань послалися на формальні вимоги. Про це розповіла сама Олександра Олійникова на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина зазначила, що йдеться про військовий патч "Полку Каліновського". Його спортсменка зазвичай носила на сумці, з якою виходила на корт. Проте організатори побачили у ньому порушення правил.

"Через формальні вимоги мене змусили прибрати на матчі патч, який мені подарували татові побратими", — зізналася Олійникова.

Тенісистка нагадала, що ці люди зараз відбивають російську агресію, борючись за незалежну Європу.

Олександра Олійникова показала патч, якій її змусила зняти WTA

Попри заборону носити патч під час гри, Олександра наголосила, що ця символіка залишається дуже цінною для неї. Дівчина показала в соцмережах, на якому місці патч мав розміщуватися, і зазначила, що на час матчу він все одно залишається поруч із нею — у кишені.

"Я хочу, щоб всі ви знали, що це місце зарезервоване для цього патча, який має величезне значення… Він завжди зі мною", — сказала українка.

Варто зауважити, що Олександра Олійникова вже не вперше публічно говорить про тиск з боку WTA через її позицію. Наприкінці квітня цього року спортсменка заявляла, що їй погрожували штрафами та дискваліфікацією, вимагаючи припинити згадувати поіменно російських та білоруських гравчинь. Такі дії пояснювалися тим, що публічні вислови українки "можуть їм нашкодити".

У травні Олійникова розповідала, що WTA оштрафувала її через публічні заяви про війну в Україні, а також критику у бік тенісистів, пов'язаних з Білоруссю та Росією.