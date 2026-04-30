"Ніби війни не існує": українська тенісистка поскаржилась на тиск WTA через її вислови та позицію

Українська тенісистка Олександра Олійникова поскаржилась на тиск, який чинить на неї керівництво Жіночої тенісної асоціації (WTA) через її активну позицію щодо російсько-української війни.

Зокрема, у своєму дописі в Інстаграм Олександра чітко зазначала, що є людиною з країни, яка перебуває у стані війни.

"Мій початок сезону був дуже яскравим, і для мене було важливо бачити, що люди мене чують. Але так само швидко на мене звернули увагу ті, хто вирішив діяти так, ніби війни та страждань у моїй країні не існує", — написала Олійникова.

Вона пояснила, що протягом двох місяців перебувала під постійним тиском. Від дівчини вимагали припинити згадувати російських та білоруських гравчинь поіменно, хоча правила щодо деперсоналізації в інтерв'ю та заявах немає. Це пояснювалось тим, що висловлювання Олійникової нібито "можуть їм зашкодити".

"Мені почали погрожувати штрафами у десятки тисяч доларів, дискваліфікацією. Мої турніри (до матчів, під час і після їхнього завершення) супроводжувалися постійними розмовами з представниками WTA, які приходили "навчати" мене, як я маю говорити — а точніше, як маю мовчати", — зазначила українська спортсменка.

За її словами, через постійний тиск та стрес вона зазнала серйозних негативних наслідків, зокрема:

перестала отримувати задоволення від перебування на корті та на турнірах (за винятком матчів за національну збірну);

у дівчини порушився сон, що призвело до проблем із концентрацією;

українка "майже перестала усміхатися на корті".

"Мене доводило до сліз, коли я згадувала, якою була раніше — до переслідувань через мою позицію. Я сумувала за тим, як щиро раділа просто грі та атмосфері, переглядаючи фото й відео лише 2-3-місячної давнини — бо більше не могла цього відчути", — розповіла Олійникова.

Водночас вона підкреслили, що й надалі говоритиме прямо і не дозволить змусити себе мовчати.

"Війна триває, і є люди, які її ведуть, підтримують, фінансують, нормалізують, просувають — і я маю право називати їхні імена. Я покладаюся на усвідомлення та підтримку тих, хто мене чує — уболівальників і тенісної спільноти — бо більше мені нема на кого покластися", — наголосила Олександра.

