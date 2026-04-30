"Будто войны не существует": украинская теннисистка пожаловалась на давление WTA из-за ее высказываний и позиции

Украинская теннисистка Александра Олийникова пожаловалась на давление, которое оказывает на нее руководство Женской теннисной ассоциации (WTA) из-за ее активной позиции относительно российско-украинской войны.

В частности, в своей заметке в Инстаграм Александра четко отмечала, что является человеком из страны, которая находится в состоянии войны.

"Мое начало сезона было очень ярким, и для меня было важно видеть, что люди меня слышат. Но так же быстро на меня обратили внимание те, кто решил действовать так, будто войны и страданий в моей стране не существует", — написала Олийникова.

Она объяснила, что в течение двух месяцев находилась под постоянным давлением. От девушки требовали прекратить упоминать российских и белорусских игроков поименно, хотя правила по деперсонализации в интервью и заявлениях нет. Это объяснялось тем, что высказывания Олийниковой якобы "могут им навредить".

"Мне начали угрожать штрафами в десятки тысяч долларов, дисквалификацией. Мои турниры (до матчей, во время и после их завершения) сопровождались постоянными разговорами с представителями WTA, которые приходили "учить" меня, как я должна говорить — а точнее, как должна молчать", — отметила украинская спортсменка.

По ее словам, из-за постоянного давления и стресса она испытала серьезные негативные последствия, в частности:

перестала получать удовольствие от пребывания на корте и на турнирах (за исключением матчей за национальную сборную);

у девушки нарушился сон, что привело к проблемам с концентрацией;

украинка "почти перестала улыбаться на корте".

"Меня доводило до слез, когда я вспоминала, какой была раньше — до преследований из-за моей позиции. Я скучала по тому, как искренне радовалась просто игре и атмосфере, просматривая фото и видео только 2-3-месячной давности — потому что больше не могла этого почувствовать", — рассказала Олийникова.

В то же время она подчеркнули, что и в дальнейшем будет говорить прямо и не позволит заставить себя молчать.

"Война продолжается, и есть люди, которые ее ведут, поддерживают, финансируют, нормализуют, продвигают — и я имею право называть их имена. Я полагаюсь на осознание и поддержку тех, кто меня слышит — болельщиков и теннисного сообщества — потому что больше мне не на кого положиться", — отметила Александра.

