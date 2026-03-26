Иск Цуренко отклонен: украинская теннисистка обвинила WTA в поддержке игроков из РФ

Суд в США отклонил иск украинской теннисистки Леси Цуренко против WTA и ее бывшего руководителя Стива Саймона. Спортсменка обвиняла организацию в психологическом давлении из-за позиции в отношении российских и белорусских игроков после начала полномасштабной войны.

Цуренко, бывшая теннисистка из топ 25, подала в суд из-за невыполнения WTA обещания Стива Саймона дисквалифицировать российских и белорусских игроков, которые поддерживали войну, и запретить поведение, которое вредит туру и честности игры, сообщило информационное агентство Reuters 26 марта.

36-летняя спортсменка привела случаи, когда российский игрок носила нашивку российской нефтяной компании, находящейся под санкциями. Она сообщила, что Саймон сказал ей, что это "нормально", если другие поддерживают войну.

Цуренко указала, что паническая атака заставила ее сняться с матча против белоруски Арины Сабаленко, которая сейчас является теннисисткой №1 в мире, на турнире BNP Paribas 2023 года в Калифорнии. Украинская теннисистка требовала возмещения убытков за нарушение договора и халатность со стороны WTA, включая причинение эмоциональных страданий. Она часто говорила о трудностях соревнований в турах после вторжения России.

Но в своем решении в среду окружной судья США на Манхэттене Наоми Райс Бухвальд заявила, что WTA лучше понимает, что именно квалифицируется как вредное поведение, а Цуренко "не доказала, что имеет обязанности дисквалифицировать игроков или предотвращать эмоциональное насилие в игре".

"Когда суды признают, что спортивные ассоциации имеют обязанность перед своими игроками, эти обязанности касаются обеспечения физической безопасности игроков, а не их эмоционального благополучия", — написала Бухвальд.

Бухвальд также отметила, что WTA после полномасштабного вторжения применяла "обоснованные решения", в частности запретила игрокам соревноваться под флагами России и Беларуси. Требуя отклонения иска, ответчики заявили, что они последовательно осуждали действия России и предприняли значительные шаги в поддержку украинских игроков. Они также заявили, что, как и многие спортивные лиги, WTA считает, что отдельных спортсменов "не следует наказывать из-за действий правительств их стран".

