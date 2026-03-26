Позов Цуренко відхилено: українська тенісистка звинуватила WTA у підтримці гравців з РФ

Суд у США відхилив позов української тенісистки Лесі Цуренко проти WTA та її колишнього керівника Стіва Саймона. Спортсменка звинувачувала організацію у психологічному тиску через позицію щодо російських і білоруських гравців після початку повномасштабної війни.

Цуренко, колишня тенісистка з топ 25, подала до суду через невиконання WTA обіцянки Стіва Саймона дискваліфікувати російських та білоруських гравців, які підтримували війну, та заборонити поведінку, що шкодить туру та чесності гри, повідомило інформаційне агентство Reuters 26 березня.

36-річна спортсменка навела випадки, коли російська гравчиня носила нашивку ​російської нафтової компанії, що перебуває під санкціями. Вона повідомила, що Саймон сказав їй, що це "нормально", якщо інші ​підтримують війну.

Цуренко вказала, що панічна атака змусила її знятися з матчу проти білоруски Арини Сабаленко, яка зараз є тенісисткою №1 у світі, на турнірі BNP Paribas 2023 року в Каліфорнії. Українська тенисистка вимагала відшкодування збитків за порушення договору та недбалість з боку WTA, включаючи заподіяння емоційним стражданням. Вона часто говорила про труднощі змагань у турах після вторгнення Росії.

Але у своєму рішенні в середу окружний суддя США на Мангеттені Наомі Райс Бухвальд заявила, що WTA краще розуміє, що саме кваліфікується як шкідлива поведінка, а Цуренко "не довела, що має обов'язки дискваліфікувати гравців або запобігати емоційному насильству в грі".

"Коли суди визнають, що спортивні асоціації мають обов’язок перед своїми гравцями, ці обов’язки стосуються забезпечення фізичної безпеки гравців, а не їхнього емоційного благополуччя", — написала Бухвальд.

Бухвальд також зазначила, що WTA після повномасштабного вторгнення застосовувала "обґрунтовані рішення", зокрема заборонила гравцям змагатися під прапорами Росії та Білорусі. Вимагаючи відхилення позову, відповідачі заявили, що вони послідовно засуджували дії Росії та вжили значних кроків на підтримку українських гравців. Вони також заявили, що, як і багато спортивних ліг, WTA вважає, що окремих спортсменів "не слід карати через дії урядів їхніх країн".

