Підтримують війну і вдягають футболки з Путіним: Зеленський ввів санкції проти спортсменів РФ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення персональних санкцій проти 9 російських спортсменів і президента ФІДЕ Аркадія Дворковича. Перелік був сформований на основі петиції, яку підготував український скелетоніст Владислав Гераскевич.

Про запровадження санкцій проти спортсменів РФ ідеться в Указі президента України №123/2026, опублікованому 16 лютого. В Офісі президента України пояснили, що рішення Ради національної безпеки і оборони стосується росіян, які підтримують агресію проти України, збирають кошти для окупантів, причетні до викрадення українських дітей і незаконно їздять на тимчасово окуповані українські території.

Перелік осіб, проти яких запроваджені санкції РНБО:

Євген Байдусов — російський борець греко-римського стилю, незаконно відвідував тимчасово окуповані території України, зокрема Крим;

Імам Ганішов — російський борець вільного стилю, незаконно відвідував тимчасово окуповану українську територію та, ймовірно, мав зв'язки з особами, причетними до військової агресії РФ проти України;

Світлана Дашанімаєва (Гомбоєва) — російська лучниця, за даними Міністерства молоді та спорту України, отримує фінансову компенсацію та інституційну підтримку від російської військової організації ЦСКА;

Аркадій Дворкович — шахіст, російський державний діяч, з 2018 року президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ), підтримував російських "нейтральних" спортсменів на зимовій Олімпіаді-2026 із радянською символікою;

Яна Єгорян — російська шаблістка, у вересні 2025 року вдягала футболку з Володимиром Путіним, є амбасадором Загальноросійського громадського руху сприяння патріотичному та спортивному вихованню громадян "Здорова вітчизна", знімалася в пропагандистських відео;

Владислав Ларін — російський тхеквондист, закликав громадян РФ до підтримки та фінансування російських військових, які беруть участь у війні проти України;

Ангеліна Мельникова — російська гімнастка, брала участь у виборах до Воронезької міської думи від російської провладної партії "Єдина Росія", публічно висловлює підтримку війни проти України;

Мадіна Таймазова — російська дзюдоїстка, має військове звання прапорщика Збройних сил РФ, брала участь у створенні пропагандистських матеріалів і в клубному чемпіонаті Росії із дзюдо, приуроченому до 70-річчя Путіна;

Максим Храмцов — російський тхеквондист, відкрито підтримує політику Путіна та війну РФ проти України, закликав привозити на турніри в РФ діте з тимчасово окупованих територій;

Федір Чудінов — російський боксер, незаконно відвідував тимчасово окуповані території України, є амбасадором руху "Здорова вітчизна", брав участь у заході з індоктринації дітей, незаконно вивезених з окупованих територій до Москви.

Російський борець Імам Ганішов пов'язаний з особами, причетними до агресії РФ проти України Фото: Міністерство молоді та спорту України

Нагадаємо, Міжнароний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу на зимовій Олімпіаді-2026 носити шолом з вбитими РФ спортсменами. Президент України Володимир Зеленський подякував спортсмену за нагадування світу про ціну української боротьби.

В грудні 2025 року ЗМІ писали, що 23-річна українська чемпіонка Софія Лискун змінила громадянство на російське, пояснивши своє рішення нібито "конфліктами з тренерами" та дискримінацією.