Через "проблеми з тренерами": українська чемпіонка Софія Лискун змінила громадянство на російське

23-річна українська стрибунка і віцечемпіонка світу зі стрибків у воду Софія Лискун офіційно отримала російське громадянство і виступатиме за Росію. Вона пояснила це рішення тим, що тривалий час була незадоволена роботою у своїй команді в Україні.

Спортсменка заявила, що зазнавала дискримінації та докорів від своїх українських колег через контакти з росіянами. Про це Лискун розповіла у коментарі для російських ЗМІ.

Стрибунка пригадала випадок, коли під час одного із зібрань їй дорікали за спілкування зі спортсменами з РФ та наставниками. Зокрема йшлося про те, що дівчина підтримує зв'язок зі своєю першою тренеркою, яка переїхала до Москви.

"На зборах мені заявили, що ніхто більше не контактує з росіянами. Я сиділа і не розуміла, чому це адресовано саме мені. Вважаю, доросла людина має поводитися інакше", — зазначила Лискун.

Дівчина також розповіла, що в басейні у Києві висів плакат зі словами, що "спорт поза політикою". Лискун пояснила, що вважає, що спортсмени першими зазнавали тиску.

Отримання російського громадянства Лискун такою аргументувала своїм невдоволенням щодо українських тренерів. Вона розповіла росЗМІ, що ті мали базову освіту з інших видів спорту, через що це нібито погано впливало на підготовку стрибунів. Також Лискун заявила про "постійні труднощі", з якими нібито стикалася під час роботи на українську команду.

"Я добре розуміюся на стрибках у воду, тому ніколи не думала, якій державі виступаю", — підкреслила спортсменка.

Що відомо про Софію Лискун

Лискун народилася в Луганську, однак з 2014 року мешкала та тренувалася у Києві. Вона — чемпіонка України, Європи та призерка чемпіонату Європи серед юніорів (2017), віцечемпіонка і бронзова призерка III Юнацьких Олімпійських ігор (2018)

Вона також брала участь у двох Олімпіадах: у Токіо у 2020 році та у Парижі у 2024 році.

У листопаді 2024 року, як повідомляло видання Tribuna, Лискун заснула власний бренд купальників Fenix, які створювалися з італійських матеріалів.

