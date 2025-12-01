Поранений російським БпЛА хлопчик та його мати з Покровська отримали громадянство РФ (відео)

Жителі Донецької області почали отримувати російські паспорти в рамках так званої "евакуації" та паспортизації населення. Серед перших, хто отримав документи, стала сім’я з Покровська — Інна та її неповнолітній син Денис. Під час евакуації хлопчик отримав поранення ноги внаслідок атаки безпілотника і наразі проходить лікування.

Як повідомив глава так званої "Донецької Народної Республіки" Денис Пушилін на своїй сторінці в Telegram, документи жителям Покровська вручали особисто він та "міністр внутрішніх справ ДНР" генерал-лейтенант Павло Гищенко. У своїй публікації Пушилін зазначив, що шлях до отримання паспортів для Інни та Дениса був непростим, але зараз, за його словами, всі найскладніші моменти залишилися позаду.

"Шлях до цього дня був непростим для Інни та її сина Дениса. Під час евакуації внаслідок ворожої атаки Денис отримав поранення в ногу. Наразі хлопчик проходить лікування. Їм багато довелося пережити. Вірю, що всі найскладніші моменти в житті Інни та Дениса позаду", — йдеться в дописі пропагандиста.

За словами Пушиліна, російські військові вже "евакуювали" близько 300 мирних жителів із Покровська та інших населених пунктів регіону. Окрім цього, "управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ ДНР" продовжує процес паспортизації жителів "звільнених" територій, вручення паспортів відбувається під наглядом окупаційних адміністрацій. Пушилін привітав отримувачів документів та назвав їх "новими громадянами Росії", додавши: "Ласкаво просимо додому".

"На сьогодні більш як 300 громадян російської федерації були звільнені з Покровська. Управління міграції швидко надасть паспорти їм, готове в будь-якій кількості та будь-яких об'ємах паспортизувати людей", — заявив представник РФ під час "вручення" документів.

Водночас за даними видання "Вчасно", Інна та Денис стали одними з перших охочих отримати російський паспорт. Відео, оприлюднене окупантами, демонструє момент вручення документів у лікарні, куди хлопчик потрапив після атаки дрона. Попри тяжкі обставини, жінка подякувала окупантам за паспорти, хоча вручення відбувалося під наглядом військових, які супроводжували "евакуацію".

Нагадаємо, що пенсіонерка з Дніпра скандально прославилася в соцмережах після того, як прийшла у відділення "Укрпошти" за "зимовою тисячею" з паспортом із російським гербом на обкладинці та написом "Россия".

Згодом, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський відреагував на цю ситуацію та заявив, що ця жінка є "українською агенткою", яка повернулася із завдання і ще не встигла дістати паспорт України з обкладинки.