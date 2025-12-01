Раненый российским БпЛА мальчик и его мать из Покровска получили гражданство РФ (видео)

Жители Донецкой области начали получать российские паспорта в рамках так называемой "эвакуации" и паспортизации населения. Среди первых, кто получил документы, стала семья из Покровска — Инна и ее несовершеннолетний сын Денис. Во время эвакуации мальчик получил ранение ноги в результате атаки беспилотника и сейчас проходит лечение.

Как сообщил глава так называемой "Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин на своей странице в Telegram, документы жителям Покровска вручали лично он и "министр внутренних дел ДНР" генерал-лейтенант Павел Гищенко. В своей публикации Пушилин отметил, что путь к получению паспортов для Инны и Дениса был непростым, но сейчас, по его словам, все самые сложные моменты остались позади.

"Путь к этому дню был непростым для Инны и ее сына Дениса. Во время эвакуации в результате вражеской атаки Денис получил ранение в ногу. Сейчас мальчик проходит лечение. Им много пришлось пережить. Верю, что все самые сложные моменты в жизни Инны и Дениса позади", — говорится в заметке пропагандиста.

По словам Пушилина, российские военные уже "эвакуировали" около 300 мирных жителей из Покровска и других населенных пунктов региона. Кроме этого, "управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел ДНР" продолжает процесс паспортизации жителей "освобожденных" территорий, вручение паспортов происходит под наблюдением оккупационных администраций. Пушилин поздравил получателей документов и назвал их "новыми гражданами России", добавив: "Добро пожаловать домой".

"На сегодня более 300 граждан российской федерации были освобождены из Покровска. Управление миграции быстро предоставит паспорта им, готово в любом количестве и любых объемах паспортизировать людей", — заявил представитель РФ во время "вручения" документов.

В то же время по данным издания "Вчасно", Инна и Денис стали одними из первых желающих получить российский паспорт. Видео, обнародованное оккупантами, демонстрирует момент вручения документов в больнице, куда мальчик попал после атаки дрона. Несмотря на тяжелые обстоятельства, женщина поблагодарила оккупантов за паспорта, хотя вручение происходило под наблюдением военных, которые сопровождали "эвакуацию".

Напомним, что пенсионерка из Днепра скандально прославилась в соцсетях после того, как пришла в отделение "Укрпочты" за "зимней тысячей" с паспортом с российским гербом на обложке и надписью "Россия".

Впоследствии, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский отреагировал на эту ситуацию и заявил, что эта женщина является "украинским агентом", которая вернулась с задания и еще не успела достать паспорт Украины с обложки.