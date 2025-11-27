В Днепре женщина с паспортом в российской обложке пришла за "зимней тысячей", — соцсети

Пенсионерка из Днепра скандально прославилась в соцсетях после того, как пришла в отделение "Укрпочты" за "зимней тысячей" с паспортом с российским гербом на обложке и надписью "Россия".

Фото женщины, сделанные очевидцами в отделении по проспекту Калнышевского, облетели местные паблики. Опубликовал снимок и Telegram-канал "Реальный Днепр".

Издание "Днепр-инфо" отмечает, что по фото невозможно понять, был ли у нее действительно паспорт РФ, или же она просто использовала для украинского паспорта такую скандальную обложку, чтобы защитить целостность документа.

"На российском паспорте должно быть указано полное название страны "Российская Федерация", а не просто "Россия"", – отмечают журналисты.

На обложке паспорта красовался герб РФ и надпись "Россия" Фото: Соцсети

Мнения комментаторов разделились. Если одни хейтили женщину за ее якобы приверженность РФ, то другие считают, что она может долгое время проживать в Украине, не поменяв гражданство, либо же выехала из оккупированной территории, где паспорта РФ заставляют оформлять всех.

В полиции и "Укрпочте" эту ситуацию никак не комментировали.

Жизнь под российской оккупацией становится все более кошмарной для украинцев, которые не желают принимать российское гражданство. Согласно отчету Военной разведки Минобороны Великобритании, тем, кто отказался от паспортов РФ, грозит депортация в отдаленные регионы России.

Получение паспорта РФ под давлением оккупантов не является добровольным актом. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подчеркивал, что такая процедура должна рассматриваться как насильственная. Поэтому нельзя считать всех людей, получивших паспорта РФ, преступниками.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинцы, вынужденные получить паспорт РФ для выживания, не будут преследоваться по закону.