У Дніпрі жінка з паспортом у російській обкладинці прийшла по "зимову тисячу", — соцмережі

Пенсіонерка з Дніпра скандально прославилася в соцмережах після того, як прийшла у відділення "Укрпошти" за "зимовою тисячею" з паспортом із російським гербом на обкладинці та написом "Россия".

Фото жінки, зроблені очевидцями у відділенні на проспекті Калнишевського, облетіли місцеві пабліки. Опублікував знімок і Telegram-канал "Реальний Дніпро".

Видання "Дніпро-інфо" зазначає, що з фото неможливо зрозуміти, чи був у неї справді паспорт РФ, або ж вона просто використала для українського паспорта таку скандальну обкладинку, щоб захистити цілісність документа.

"На російському паспорті має бути вказана повна назва країни "Російська Федерація", а не просто "Росія"", — зазначають журналісти.

На обкладинці паспорта красувався герб РФ і напис "Россия" Фото: Соцсети

Думки коментаторів розділилися. Якщо одні хейтили жінку за її нібито прихильність до РФ, то інші вважають, що вона може тривалий час проживати в Україні, не змінивши громадянства, або ж виїхала з окупованої території, де паспорти РФ змушують оформляти всіх.

Відео дня

У поліції та "Укрпошті" цю ситуацію ніяк не коментували.

Життя під російською окупацією стає все більш кошмарним для українців, які не бажають приймати російське громадянство. Згідно зі звітом Військової розвідки Міноборони Великої Британії, тим, хто відмовився від паспортів РФ, загрожує депортація у віддалені регіони Росії.

Отримання паспорта РФ під тиском окупантів не є добровільним актом. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголошував, що таку процедуру слід розглядати як насильницьку. Тому не можна вважати всіх людей, які отримали паспорти РФ, злочинцями.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що українців, які вимушені отримати паспорт РФ для виживання, не будуть переслідувати за законом.