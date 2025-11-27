Женщина пришла с паспортом РФ за "зимней тысячей": появилась реакция "Укрпочты"

27 ноября в днепровских пабликах появилось фото пенсионерки, которая пришла в одно из отделений "Укрпочты" в областном центре, чтобы получить 1000 гривен по программе "Зимняя поддержка".

Внимание общественности привлекло то, что обложка ее паспорта была с гербом РФ и надписью "Россия", из-за чего многие пользователи сети решили, что она может быть пророссийской или "ждуном". Однако гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский разъяснил ситуацию.

"Мы, конечно, провели срочное расследование и докладываем: это наша агентка, которая вернулась с задачи и еще не успела достать паспорт Украины из обложки. По состоянию на данный момент ситуация исправлена, и заявка на получение 1000 гривен оформлена в соответствии с Уставом и нормами закона", – написал он, пожелав всем спокойного дня и хорошего настроения.

Фото: Скриншот

Больше никаких подробностей автор поста публиковать не стал.

Отметим, что многие пользователи и предполагали, что женщина могла для украинского паспорта использовать скандальную обложку или долгое время живет в Украине, но так и не смогла оформить гражданство.

