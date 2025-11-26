Повышение тарифов на отправку посылок с 1 декабря: в "Укрпочте" ответили

Национальный оператор почтовой связи Украины "Укрпочта" отреагировал на повышение цен на услуги "Новой почты" и слухи об аналогичном шаге со своей стороны.

Глава компании Игорь Смилянский поспешил успокоить клиентов "Укрпочты", заявив, что они не собираются повышать цены на услуги с 1 декабря, как это сделали в "Новой почте", о чем написал в соцсетях.

"Многие также спрашивают нас, планируем ли мы нечто подобное. Сразу отвечаем: нет. Мы хотим, чтобы у вас оставалось больше средств на подарки, поэтому "Укрпошта" не планирует пересматривать тарифы на доставку посылок", – заверил он.

Смилянский также напомним, что оплатить доставку в этом году можно, воспользовавшись программой "Зимняя поддержка".

"На 1000 гривен вы сможете послать или получить примерно 15 посылок с "Укрпочтой" (и более 20, если выберете тариф "Базовый") — и около 8 – с нашими конкурентами", – говорится в сообщении.

Відео дня

Фото: Укрпочта

На сэкономленные средства Смилянский рекомендует приобрести дополнительные подарки или сделать донат в поддержку ВСУ.

В сентябре гендиректор "Укрпочты" опроверг слухи о дефолте компании. По его словам, ряд СМИ распространил новости о якобы угрозе дефолта компании, ссылаясь на данные из бюджета. В то же время в тех же документах отмечалось, что Национальный банк Украины рассматривал вопрос закрытия ПИН Банка, вместо передачи его "Укрпочте" для решения проблемы финансовой инклюзии.

"Никакого дефолта нет и не будет, или, как говорят в Одессе, — не дождетесь", — заявил Смилянский.

Напомним, "Укрпочта" будет выдавать посылки без очереди, но не всем.

Ранее также сообщалось, что "Укрпочта" изменит процедуру выплаты пенсий на прифронтовых территориях.