Підвищення тарифів на відправлення посилок з 1 грудня: в "Укрпошті" відповіли

Національний оператор поштового зв'язку України "Укрпошта" відреагував на підвищення цін на послуги "Нової пошти" і чутки про аналогічний крок зі свого боку.

Глава компанії Ігор Смілянський поспішив заспокоїти клієнтів "Укрпошти", заявивши, що вони не мають наміру підвищувати ціни на послуги з 1 грудня, як це зробили в "Новій пошті", про що написав у соцмережах.

"Багато хто також запитує нас, чи плануємо ми щось подібне. Одразу відповідаємо: ні. Ми хочемо, щоб у вас залишалося більше коштів на подарунки, тому "Укрпошта" не планує переглядати тарифи на доставку посилок", — запевнив він.

Смілянський також нагадаємо, що оплатити доставку цього року можна, скориставшись програмою "Зимова підтримка".

"На 1000 гривень ви зможете послати або отримати приблизно 15 посилок з "Укрпоштою" (і понад 20, якщо оберете тариф "Базовий") — і близько 8 — з нашими конкурентами", — йдеться в повідомленні.

Фото: Укрпошта

На зекономлені кошти Смілянський рекомендує придбати додаткові подарунки або зробити донат на підтримку ЗСУ.

У вересні гендиректор "Укрпошти" спростував чутки про дефолт компанії. За його словами, низка ЗМІ поширила новини про нібито загрозу дефолту компанії, посилаючись на дані з бюджету. Водночас у тих самих документах зазначалося, що Національний банк України розглядав питання закриття ПІН Банку, замість передачі його "Укрпошті" для вирішення проблеми фінансової інклюзії.

"Ніякого дефолту немає і не буде, або, як кажуть в Одесі, — не дочекаєтеся", — заявив Смілянський.

