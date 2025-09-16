Смелянский опроверг слухи о дефолте "Укрпочты" и обвинил НБУ в манипуляциях

Гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский заявил, что компания не находится на грани дефолта. Он подчеркнул, что информация о возможных финансовых рисках является надуманной.

Related video

Об этом генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил в соцсетях.

По его словам, ряд СМИ распространил новости о якобы угрозе дефолта компании, ссылаясь на данные из бюджета. В то же время в тех же документах отмечалось, что Национальный банк Украины рассматривал вопрос закрытия ПИН Банка, вместо передачи его "Укрпочте" для решения проблемы финансовой инклюзии.

"Никакого дефолта нет и не будет, или, как говорят в Одессе, — не дождетесь", — заявил Смелянский.

Смелянский в Facebook Фото: Facebook

Он пояснил, что источником слухов стало письмо главы НБУ Андрея Пышного, где говорилось о рисках для финансовой системы Украины, среди которых — докапитализация "Укрпочты". При этом, по словам руководителя компании, даже в случае необходимости речь шла бы о 826 млн грн (меньше чем $20 млн или 800 млн грн), что не могло бы пошатнуть финансовую стабильность государства.

Смелянский подчеркнул, что на 1 июня 2025 года капитал "Укрпочты" составлял более 4 млрд грн. После изменения методики расчета, введенной НБУ, показатель формально снизился до минус 600 млн грн. Однако до 1 января 2026 года у компании есть время, чтобы адаптироваться к новым правилам без использования средств из государственного бюджета.

Руководитель "Укрпочты" также напомнил, что по итогам 2024 года операционная прибыль (EBITDA) превысила 650 млн грн. Убыток возник из-за курсовой разницы и амортизации, связанной с инвестициями в автоматизацию.

"Посмотрите на бюджет — там нет ни одной строки на капитализацию "Укрпочты"", — добавил Смелянский.

Он отметил, что компания и в дальнейшем будет работать стабильно и поблагодарил общественность за поддержку.

Напомним, в июне парламент принял закон о развитии финансовой инклюзии, что позволяет "Укрпочте" и другим крупным сетевым компаниям получить ограниченные банковские лицензии.

Как сообщал Фокус, "Укрпочта" изменит процедуру выплаты пенсий на прифронтовых территориях.

Фокус также сообщал, что "Укрпочта" будет выдавать посылки без очереди, но не всем.