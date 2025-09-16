"Укрпочта" на грани дефолта: Кабмин предупредил о критических долгах и необходимости докапитализации

Государственная "Укрпочта" снова оказалась в центре внимания из-за угрозы финансового коллапса. В проекте бюджета на 2026 год правительство назвало компанию рисковой и признало необходимость ее докапитализации.

Как говорится в проекте бюджета на 2026 год (№14000), "Укрпочта" продолжает работать с убытками и демонстрирует падение ликвидности. В приложении "Информация о фискальных рисках" правительство отмечает высокую вероятность дефолта стратегической компании, если не будут приняты меры по поддержке.

Убытки и падение ликвидности

В документе указано, что "Укрпочта" выполняет социально значимые функции — доставляет почту и прессу, выплачивает пенсии и социальную помощь, предоставляет финансовые услуги. Однако финансовое состояние остается критическим. В 2024 году предприятие зафиксировало убыток в 413,2 млн грн (против 796,4 млн грн в 2023 году). Текущие обязательства превысили оборотные активы на 3,7 млрд грн, а коэффициент ликвидности снизился с 0,69 до 0,63. Уровень долга к активам вырос до 98%.

Сценарии развития компании

Капитальные расходы сосредоточены на модернизации логистики благодаря кредитам ЕБРР (63 млн € — 2,6 млрд грн) и ЕИБ (30 млн € — 1,2 млрд грн). По базовому сценарию в 2025-2028 годах "Укрпочта" может выйти на прибыльность из-за роста доходов от посылок. Альтернативный сценарий предусматривает убыточность в 2026 году, а негативный — постоянные потери с резким ухудшением финансового состояния после 2025 года.

Правительство предупреждает: от финансовых результатов компании будут зависеть и поступления в госбюджет — от стабильных по базовому прогнозу до полного их отсутствия по негативному сценарию.

Риски дефолта

Среди потенциальных вариантов поддержки рассматривается передача "Укрпочте" Первого инвестиционного банка для создания банка финансовой инклюзии. Однако НБУ выразил предостережение из-за кризисного состояния компании.

По данным НБУ, в 2022-2024 годах совокупные убытки "Укрпочты" составили 2,5 млрд грн, а капитализация упала с 2,8 млрд грн до 200 млн грн. Это, как указано в отчете, "создает реальные риски дефолта компании перед кредиторами и необходимость докапитализации стратегического предприятия". Объем поддержки оценивается минимум в 826 млн грн по состоянию на май 2025 года.

Сам Первый инвестбанк тоже является убыточным, не имеет устойчивой бизнес-модели и нарушает нормативы капитала. Нацбанк рекомендует рассмотреть сдачу лицензии, чтобы избежать дальнейших рисков.

В июне парламент принял закон о развитии финансовой инклюзии, что позволяет "Укрпочте" и другим крупным сетевым компаниям получить ограниченные банковские лицензии.

