"Укрпошта" на межі дефолту: Кабмін попередив про критичні борги та потребу докапіталізації

Державна "Укрпошта" знову опинилася в центрі уваги через загрозу фінансового колапсу. У проєкті бюджету на 2026 рік уряд назвав компанію ризиковою та визнав потребу її докапіталізації.

Як йдеться у проєкті бюджету на 2026 рік (№14000), "Укрпошта" продовжує працювати зі збитками та демонструє падіння ліквідності. У додатку "Інформація про фіскальні ризики" уряд наголошує на високій ймовірності дефолту стратегічної компанії, якщо не буде вжито заходів із підтримки.

Збитки та падіння ліквідності

У документі вказано, що "Укрпошта" виконує соціально значущі функції — доставляє пошту та пресу, виплачує пенсії й соціальну допомогу, надає фінансові послуги. Проте фінансовий стан залишається критичним. У 2024 році підприємство зафіксувало збиток у 413,2 млн грн (проти 796,4 млн грн у 2023 році). Поточні зобов’язання перевищили оборотні активи на 3,7 млрд грн, а коефіцієнт ліквідності знизився з 0,69 до 0,63. Рівень боргу до активів зріс до 98%.

Сценарії розвитку компанії

Капітальні витрати зосереджені на модернізації логістики завдяки кредитам ЄБРР (63 млн € — 2,6 млрд грн) та ЄІБ (30 млн € — 1,2 млрд грн). За базовим сценарієм у 2025–2028 роках "Укрпошта" може вийти на прибутковість через зростання доходів від посилок. Альтернативний сценарій передбачає збитковість у 2026 році, а негативний — постійні втрати з різким погіршенням фінансового стану після 2025 року.

Уряд попереджає: від фінансових результатів компанії залежатимуть і надходження до держбюджету — від стабільних за базовим прогнозом до повної їх відсутності за негативним сценарієм.

Ризики дефолту

Серед потенційних варіантів підтримки розглядається передача "Укрпошті" Першого інвестиційного банку для створення банку фінансової інклюзії. Проте НБУ висловив застереження через кризовий стан компанії.

За даними НБУ, у 2022–2024 роках сукупні збитки "Укрпошти" склали 2,5 млрд грн, а капіталізація впала з 2,8 млрд грн до 200 млн грн. Це, як зазначено у звіті, "створює реальні ризики дефолту компанії перед кредиторами та необхідність докапіталізації стратегічного підприємства". Обсяг підтримки оцінюється щонайменше у 826 млн грн станом на травень 2025 року.

Сам Перший інвестбанк теж є збитковим, не має стійкої бізнес-моделі й порушує нормативи капіталу. Нацбанк рекомендує розглянути здачу ліцензії, аби уникнути подальших ризиків.

У червні парламент ухвалив закон про розвиток фінансової інклюзії, що дає змогу "Укрпошті" та іншим великим мережевим компаніям отримати обмежені банківські ліцензії.

