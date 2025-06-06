"Укрпошта" видаватиме посилки без черги, але не всім: деталі

"Укрпошта" з понеділка, 9 червня, видаватиме посилки без черги. Але не всім: тим, хто хоче отримати понад 5 посилок, прийдеться зачекати.

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Про це повідомила пресслужба "Укрпошти".

"З понеділка, 9 червня, всі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою. Зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень. Обмеження — 5 посилок", — зазначили в "Укрпошті".

Щоб отримати посилку поза чергою, потрібно сказати оператору чи операторці, що вам лише отримати. І тоді не потрібно чекати подовгу.

"Укрпошта" додала, що у травні 98% посилок по Україні доставила вчасно.

"Усе завдяки автоматизації сортування та оптимізації логістичних маршрутів. Причиною тих 2% затримок були ворожі обстріли на Донеччині, Сумщині й Херсонщині", — додали в компанії.

Нагадаємо, генеральний директор акціонерного товариства "Укрпошта" Ігор Смілянський розкрив розмір своєї зарплати за 2024 рік. За його словами, після сплати податків минулого року він отримав майже 7 млн грн. Смілянський зазначив, що це менше, ніж отримує президент США Дональд Трамп.

Фокус також писав, що "Укрпошта" закупила партію ковбасних виробів та невдовзі почне продавати їх відвідувачам своїх поштових відділень. Ігор Смілянський, генеральний директор "Укрпошти" розповів, що вже укладено угоду на постачання ковбасної продукції із холдингом МХП Юрія Косюка (м'ясо-ковбасні вироби ТМ "Бащинський" та "Апетитна").