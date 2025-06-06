"Укрпочта" будет выдавать посылки без очереди, но не всем: детали

"Укрпочта" с понедельника, 9 июня, будет выдавать посылки без очереди. Но не всем: тем, кто хочет получить более 5 посылок, придется подождать.

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Об этом сообщила пресс-служба "Укрпочты".

"С понедельника, 9 июня, все, кто приходит на почту только за посылками, могут забирать их вне очереди. В частности речь идет об отделениях, где пока нет отдельного окошка для выдачи отправлений. Ограничение — 5 посылок", — отметили в "Укрпочте".

Чтобы получить посылку вне очереди, нужно сказать оператору или операторше, что вам только получить. И тогда не нужно ждать подолгу.

"Укрпочта" добавила, что в мае 98% посылок по Украине доставила вовремя.

"Все благодаря автоматизации сортировки и оптимизации логистических маршрутов. Причиной тех 2% задержек были вражеские обстрелы в Донецкой, Сумской и Херсонской областях", — добавили в компании.

Напомним, генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский раскрыл размер своей зарплаты за 2024 год. По его словам, после уплаты налогов в прошлом году он получил почти 7 млн грн. Смелянский отметил, что это меньше, чем получает президент США Дональд Трамп.

Фокус также писал, что "Укрпочта" закупила партию колбасных изделий и вскоре начнет продавать их посетителям своих почтовых отделений. Игорь Смелянский, генеральный директор "Укрпочты" рассказал, что уже заключено соглашение на поставку колбасной продукции с холдингом МХП Юрия Косюка (мясо-колбасные изделия ТМ "Бащинский" и "Аппетитная").