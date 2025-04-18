"Укрпочта" будет продавать в почтовых отделениях колбасу: гендиректор объяснил зачем
Государственная компания уже закупила первую пробную партию колбасы. По словам директора "Укрпочты" Игоря Смелянского это делается ради поддержки украинских производителей.
Об этом генеральный директор государственной почтовой компании рассказал в интервью Forbes Ukraine.
"Укрпочта" закупила партию колбасных изделий и вскоре начнет продавать их посетителям своих почтовых отделений. Игорь Смелянский, генеральный директор "Укрпочты" рассказал, что уже заключено соглашение на поставку колбасной продукции с холдингом МХП Юрия Косюка (мясо-колбасные изделия ТМ "Бащинский" и "Аппетитная").
"Закупили первую партию их колбас, будем предлагать через почтовую сеть. Это часть нашей стратегии поддержки украинских производителей, для МХП — возможность снижения логистических затрат", — рассказал Игорь Смелянский и подчеркнул, что считает возможность купить колбасу в почтовых отделениях "конкурентным преимуществом".
Ранее гендиректор "Укрпочты" рассказывал, что это направление деятельности по продаже колбасы уже испытали в приграничных селах в восточной части Украины.
"Я только что был на границе с Россией, бабушка прибежала, меня узнали. Я говорю, бабушка, как мы работаем? Что надо улучшить? "Колбасу надо привозить. У вас каждый день свежая, поэтому я к вам за пряниками и колбасой, а те привозят раз в неделю". Поэтому видишь, колбаса это конкурентное преимущество", — рассказал Смелянский. По его словам, "Укрпочта" также вскоре запустит собственный банк, аптеку, обновленное мобильное приложение и закупит целый парк электробайков.
"Мы создаем экосистему. То есть у тебя есть счет, мы у тебя приняли коммунальные платежи, доставили лекарства, продали лекарства, продали колбасу, доставили посылки, выписали тебе журналы и газеты", — рассказал глава "Укрпочті" о своих планах.
Напомним, в начале апреля Игорь Смелянский рассказывал, что "Укрпочта" ранее закупала куриные ноги для безопасности почтальонов. Те "откупались" курятиной от собак в селах.