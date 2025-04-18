"Укрпочта" будет продавать в почтовых отделениях колбасу: гендиректор объяснил зачем

Государственная компания уже закупила первую пробную партию колбасы. По словам директора "Укрпочты" Игоря Смелянского это делается ради поддержки украинских производителей.

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Об этом генеральный директор государственной почтовой компании рассказал в интервью Forbes Ukraine.

"Укрпочта" закупила партию колбасных изделий и вскоре начнет продавать их посетителям своих почтовых отделений. Игорь Смелянский, генеральный директор "Укрпочты" рассказал, что уже заключено соглашение на поставку колбасной продукции с холдингом МХП Юрия Косюка (мясо-колбасные изделия ТМ "Бащинский" и "Аппетитная").

В отделениях "Укрпочты" теперь будут продавать колбасу

"Закупили первую партию их колбас, будем предлагать через почтовую сеть. Это часть нашей стратегии поддержки украинских производителей, для МХП — возможность снижения логистических затрат", — рассказал Игорь Смелянский и подчеркнул, что считает возможность купить колбасу в почтовых отделениях "конкурентным преимуществом".

Ранее гендиректор "Укрпочты" рассказывал, что это направление деятельности по продаже колбасы уже испытали в приграничных селах в восточной части Украины.

"Я только что был на границе с Россией, бабушка прибежала, меня узнали. Я говорю, бабушка, как мы работаем? Что надо улучшить? "Колбасу надо привозить. У вас каждый день свежая, поэтому я к вам за пряниками и колбасой, а те привозят раз в неделю". Поэтому видишь, колбаса это конкурентное преимущество", — рассказал Смелянский. По его словам, "Укрпочта" также вскоре запустит собственный банк, аптеку, обновленное мобильное приложение и закупит целый парк электробайков.

"Мы создаем экосистему. То есть у тебя есть счет, мы у тебя приняли коммунальные платежи, доставили лекарства, продали лекарства, продали колбасу, доставили посылки, выписали тебе журналы и газеты", — рассказал глава "Укрпочті" о своих планах.

Напомним, в начале апреля Игорь Смелянский рассказывал, что "Укрпочта" ранее закупала куриные ноги для безопасности почтальонов. Те "откупались" курятиной от собак в селах.