"Укрпочта" закупала куриные лапы для защиты почтальонов от собак, — Смелянский

С целью защиты почтальонов от бродячих собак ранее акционерное общество "Укрпочта" закупало куриные лапы.

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Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Смелянский в интервью HackYourMom.

"Укрпочта закупала куриные ноги. Куриные ноги — это меры безопасности. Когда почтальон идет, к ней бежит собака. Она должна достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась. Я когда выступал перед менеджером McDonald's, спрашивал: "Смотри, вы бургеры делаете куриные?" "Да", говорит. "А ноги где? Все ноги у нас", — рассказал Игорь Смелянский.

По его словам, это считалось более экологичным средством безопасности. Также гендиректор предприятия высказал предположение, что, возможно, "кто-то имел куриную ферму".

Сейчас на предприятии не закупают куриные ноги с этой целью, рассказывает Игорь Смелянский. Сейчас существуют более современные средства защиты.

Напомним, ранее в АО "Укрпочта" Государственной аудиторской службой Украины были выявлены проблемы, которые касаются деятельности акционерного общества с 2022 по 2024 годы. Однако предприятие нашло деньги на выплату премий на сумму 36,6 млн грн, рассказал народный депутат Алексей Гончаренко.

На заявление отреагировал руководитель предприятия Игорь Смелянский. Он отметил, что премии в "Укрпочте" получает не только генеральный директор, но и все работники — водители, почтальоны и другой персонал.