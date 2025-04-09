"Укрпошта" закупала курячі лапи для захисту листонош від собак, — Смілянський

З метою захисту листонош від бродячих собак раніше акціонерне товариство "Укрпошта" закупало курячі лапи.

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Про це розповів генеральний директор компанії Ігор Смілянський в інтерв'ю HackYourMom.

"Укрпошта закупляла курячі ноги. Курячі ноги — це заходи безпеки. Коли листоноша йде, до неї біжить собака. Вона має дістати курячу ногу і кинути, щоб собака відволіклась. Я коли виступав перед менеджером McDonald's, питав: "Дивиться, ви бургери робите курячі?" "Так", говорить. "А ноги де? Всі ноги в нас", — розповів Ігор Смілянський.

За його словами, це вважалось більш екологічним засобом безпеки. Також гендиректор підприємства висловив припущення, що, можливо, "хтось мав курячу ферму".

Наразі на підприємстві не закуповують курячі ноги з цією метою, розповідає Ігор Смілянський. Нині існують більш сучасні засоби захисту.

Нагадаємо, раніше в АТ "Укрпошта" Державною аудиторською службою України були виявлені проблеми, які стосуються діяльності акціонерного товариства з 2022 по 2024 роки. Однак підприємство знайшло гроші на виплату премій на суму 36,6 млн грн, розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

На заяву відреагував керівник підприємства Ігор Смілянський. Він наголосив, що премії в "Укрпошті" отримує не лише генеральний директор, а й всі працівники — водії, листоноші та інший персонал.