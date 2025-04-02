36,6 млн грн премий в "Укрпочте": Гончаренко показал выводы государственных аудиторов (скриншот)

Государственная аудиторская служба Украины обнаружили проблемы на "Укрпочте", которые касаются деятельности акционерного общества с 2022 по 2024 годы. Несмотря на эти проблемы, компания нашла деньги на выплату премий на сумму 36,6 млн грн. Данные аудита и выводы о проблемах с учетом показал народный депутат Алексей Гончаренко.

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Фрагмент отчета государственных аудиторов по проблемам "Укрпочты" появился в Telegram-канале Гончаренко.

Нардеп сообщил, что получил ответ на запрос в Госаудитслужбу о деятельности компании. В ответе указано, что проверили работу "Укрпочты" с 2021 по первую половину 2024 года. Выяснилось, что несмотря на сложную ситуацию, компания нашла деньги на премии руководящему составу, кроме как для генерального директора. Во фрагменте ответа, который показал Гончаренко, видим, что сумма премий, выплаченная в течение 2,5 лет, — 36,6 млн грн.

Госаудитслужба написала, что с 2022 по І полугодие 2024 года компания "не достигла поставленных целей". О каких именно целях идет речь, не указано, но объясняется, что деятельность общества "убыточная". Также озвучены другие недостатки в работе "Укрпочты". Как выяснилось, компания не считает расходы по каждой услуге, поэтому не может установить, какие направления убыточны. Еще одна проблема — отсутствие системы внутреннего контроля, которая могла бы уберечь от нарушений, пояснила Госаудитслужба.

Проблемы Укрпочты — ответ аудиторов Алексею Гончаренко Фото: Алексей Гончаренко / Telegram

На портале АО "Укрпочта" можно отыскать руководящий состав компании. Видим, что кроме гендиректора Игоря Смелянского, есть еще четыре человека. Госаудитслужба не уточнила, эти ли граждане премировались в течение 2,5 лет убыточной деятельности общества, учредителем и акционером которого является Министерство инфраструктуры Украины.

На странице Facebook Смелянского пока нет реакции на публикацию Гончаренко о проблемах "Укрпочты". Последние его сообщения касаются последствий ударов ВС РФ по отделениям почты и о выпуске новых марок.

Проблемы Укрпочты — детали

Отметим, 7 января глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала о проблемах "Укрпочты", связанных с зарплатой Смелянского. По словам нардепа, руководитель компании в 2022 году получал зарплату 1,52 млн грн, а в 2023 — 1,86 млн грн. При этом политик отметила, что выплаты превышают средства, которые получают бойцы ВСУ за пребывание на "первой линии".

Тогда же стало известно о еще одной проблеме "Укрпочты". Тернопольский национальный медицинский университет пожаловался, что почтовая компания потеряла более 100 документов, связанных со студентами-иностранцами.

Напоминаем, 28 января на заседании Кабинета Министров решили передать "Укрпочте" банк, который ранее принадлежал российским олигархам. Кроме того, интернет-издание "Полтавщина" сообщило о средствах, которые потратит государство на рассылку повесток через "Укрпочту".