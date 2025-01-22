Полтавский горсовет потратит 500 тысяч на рассылку повесток "Укрпочтой": детали

Полтавский городской в течение 2025 года планирует отправить военнообязанным от четырех до восьми тысяч повесток, подсчитали журналисты.

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На портале государственных электронных закупок Prozorro размещены тендеры, объявленные местными органами власти. Тендеры касаются массовых почтовых отправлений, которые должна осуществить АО "Укрпочта" до 31 декабря 2025 года. Полтавский городской совет потратит на эти цели 500 тыс. грн, и это произошло второй раз в течение последних шести месяцев. О том, что почтовые отправления — это повестки, которые военкомат будет рассылать военнообязанным, и о других деталях, написало интернет-издание "Полтавщина".

Журналисты отыскали тендер Prozorro, который в январе 2025 года объявил заказчик — Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Полтавского городского совета. Перед этим аналогичный тендер состоялся в сентябре 2024 года. Согласно условиям договора, заключенного с "Укрпочтой" 20 января, в течение года будут предоставлять услуги отправления "Укрпочта документ", а также "Курьерская доставка", "Массовый курьерский забор или доставка". Стоимость предоставления услуг — в соответствии с действующими тарифами, указано в соглашении.

На портале установили, сколько стоит отправка повестки. При этом учли тарифы "Укрпочты" (цена заказного письма 75 грн) и данные, полученные из собственных источников. Собственные источники рассказали, что одно заказанное горсоветом отправление — это шесть услуг суммарной стоимостью 130 грн. В договоре указано, что почтовая компания предоставит нужные горсовету услуги на сумму 416 666 грн. Простые вычисления показали, что ориентировочное количество повесток, которые получат горожане в 2025 году — от 4 до 8 тыс.

Повестки ТЦК "Укрпочтой" — фрагмент договора Полтавского горсовета Фото: Скриншот

Другие общины Полтавской области провели аналогичные тендеры, и стоимость услуг в договорах почти такая же — 126-171 грн, говорится в статье.

Повестки ТЦК "Укрпочтой" — детали

На портале Prozorro можно отыскать другие аналогичные договоры с кодом ДК 021:2015 — 64110000-0 ("Почтовые услуги"), которые местные органы власти по всем областям Украины заключали с "Укрпочтой". Например, Коцюбанский поселковый совет Бучанского района Киевской области на эти нужды потратит 240 тыс. грн. Подчеркнем, что в тендерных документах прямо не указывается, что деньги идут именно на рассылку повесток.

Отметим, в сентябре 2024 года Фокус писал о расходах государственного бюджета на рассылку повесток "Укрпочтой". Правительство выделило 72 млн грн на печать 900 тыс. повесток, которые украинцы должны были получить в течение четырех месяцев до конца 2024 года. При этом ориентировочная стоимость одного отправления составляла 80 грн и военный 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов риторически спрашивал, не золотые ли буквы в повестках.

Напоминаем, представитель Минцифры Валерия Коваль в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала детали получения бронирования от мобилизации через приложение "Дія".